[{"available":true,"c_guid":"d0c93217-83f5-4ef8-995c-f85b8a06b04d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoomot eddig elsősorban munkahelyi megbeszélésekhez használták, a készítő viszont azt szeretné, ha a termékét máshoz, például a könnyed, családi egyeztetésekhez is igénybe vennék a felhasználók.","shortLead":"A Zoomot eddig elsősorban munkahelyi megbeszélésekhez használták, a készítő viszont azt szeretné, ha a termékét máshoz...","id":"20210212_zoom_videochat_videotelefonalas_studio_effects","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c93217-83f5-4ef8-995c-f85b8a06b04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49527a7d-9c5f-42e9-8305-0efce6d2143f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_zoom_videochat_videotelefonalas_studio_effects","timestamp":"2021. február. 12. 11:03","title":"Mókás új effektekkel bővül a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2e15a1-4f1b-4fd2-a0d4-30a79ba145b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába futott fel nyáron a belföldi turizmus, ez sem sokat javított az ágazat visszaesésén.","shortLead":"Hiába futott fel nyáron a belföldi turizmus, ez sem sokat javított az ágazat visszaesésén.","id":"20210211_hazai_szallashelyek_forgalma_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2e15a1-4f1b-4fd2-a0d4-30a79ba145b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e770d5-d286-4a95-9d63-17245d902947","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_hazai_szallashelyek_forgalma_ksh","timestamp":"2021. február. 11. 09:09","title":"Kevesebb mint felére zuhant vissza 2020-ban a hazai szálláshelyek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6646f9-2371-4dec-9119-35872867298b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elismert ingatlanfejlesztő 51 éves volt.","shortLead":"Az elismert ingatlanfejlesztő 51 éves volt.","id":"20210211_meghalt_kovacs_attila_dvm_horizon_developement","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e6646f9-2371-4dec-9119-35872867298b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc26e194-dd09-4931-95c0-3831d89bec7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_meghalt_kovacs_attila_dvm_horizon_developement","timestamp":"2021. február. 11. 19:07","title":"Meghalt Kovács Attila, az egyik legismertebb magyar ingatlancég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok tagságát is fel lehetne függeszteni vagy ki lehetne zárni a frakcióból.","shortLead":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok...","id":"20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2659f64-a785-41a2-b059-3b46a287cb98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","timestamp":"2021. február. 11. 17:08","title":"Könnyebb lesz Deutsch Tamást kizárni, de elölről kell kezdeni az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Dénes első mozifilmje, a Természetes fény és Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című alkotása is meghívást kapott a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A 71 éves fesztivál történetében most először lesz két magyar alkotás világpremierje a versenyben.","shortLead":"Nagy Dénes első mozifilmje, a Természetes fény és Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című alkotása is meghívást...","id":"20210211_Arany_Medve_Nagy_Denes_Termeszetes_feny_Fliegauf_Bence_Rengeteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4450f686-2045-4eeb-95fe-7a98d1acf931","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Arany_Medve_Nagy_Denes_Termeszetes_feny_Fliegauf_Bence_Rengeteg","timestamp":"2021. február. 11. 11:53","title":"Két magyar rendező filmje is versenybe száll a berlini Arany Medvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","shortLead":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","id":"20210211_veszprem_iskola_beazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b6033a-47f2-4e1a-aa2b-0c5bba4521ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_veszprem_iskola_beazas","timestamp":"2021. február. 11. 19:22","title":"Víz folyik a konnektorokból egy veszprémi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit az internetnek hála élőben hallhatott az egész világ.","shortLead":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit...","id":"20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c08412b-dcc8-43e2-a329-d2329c7525f3","keywords":null,"link":"/sport/20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","timestamp":"2021. február. 12. 08:39","title":"Lemondott a tokiói olimpia főszervezője, Mori Josiro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely bejelentette, már biztosan lesz koronavírus elleni védettséget igazoló kártya, de még mindig nem tudni, ez mire lesz jó.","shortLead":"Gulyás Gergely bejelentette, már biztosan lesz koronavírus elleni védettséget igazoló kártya, de még mindig nem tudni...","id":"20210211_Kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1a3797-1cdb-4df4-a4df-5174d03f4d81","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 11. 11:00","title":"Kormányinfó: 200 ezer orosz, 500 ezer kínai vakcinára várunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]