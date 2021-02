Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ff020aa-52c6-40bc-8195-c71556c25f35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden második embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös határszakaszon a koronavírus-járvány miatt elrendelt új beutazási korlátozásokra hivatkozva.","shortLead":"Minden második embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös...","id":"20210215_nemetorszag_hatar_csehorszag_tirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff020aa-52c6-40bc-8195-c71556c25f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbbdd26-c44a-48ca-a4da-37a3476f4d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_nemetorszag_hatar_csehorszag_tirol","timestamp":"2021. február. 15. 19:49","title":"Több ezer embert visszafordítottak a németek a cseh és a tiroli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos két táblázatot küldött a politikusnak, aki minderre 90 napot várt.","id":"20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94f6226-e8ce-43cf-9ce2-cd58af62aa28","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_muller_cecilia_szel_bernadett","timestamp":"2021. február. 15. 06:19","title":"Müller Cecília gyakorlatilag használhatatlan járványadatokat küldött Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél jobban megközelítsék a bálnákat, az egyik legveszélyeztetettebb bálnafaj fiatal példánya pusztult el, mert elgázolhatta egy hajó.","shortLead":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél...","id":"20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a87a52-9b51-4093-932c-0d4c9d0b06f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","timestamp":"2021. február. 14. 14:35","title":"Nagyon ritka, pár hónapos bálnaborjút gázolt halálra egy hajó Florida partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán és Karácsony csatázik, Gyurcsány bejelent, támad a vírus és szélsőjobb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210216_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367e7d8-015d-4b06-9c45-991e01f3cf8d","keywords":null,"link":"/360/20210216_Radar360","timestamp":"2021. február. 16. 08:00","title":"Radar360: Kivéreztetés, előválasztás, harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66bc660-0c2c-4b79-badb-359ea782e832","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Fidesz szerint az ellenzéki kerületvezetők nem dönthetik el, hogy a lakosok milyen oltóanyagot kapjanak.","shortLead":"A Fidesz szerint az ellenzéki kerületvezetők nem dönthetik el, hogy a lakosok milyen oltóanyagot kapjanak.","id":"20210214_DK_polgarmester_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66bc660-0c2c-4b79-badb-359ea782e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4e27d1-97ec-498f-877c-10bca9c0b1df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_DK_polgarmester_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 14. 15:35","title":"Káslerhez fordultak a DK-s polgármesterek, hogy kerületeikben csak az unió által jóváhagyott vakcinával oltsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon sok esetben hiába gyűjtenék szelektíven a hulladékot az emberek, a cégek semmivel nem könnyítik meg, hogy eldöntsék, hogyan és hova is célszerű kidobni a hulladékot. ","shortLead":"Arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon sok esetben hiába gyűjtenék szelektíven a hulladékot az emberek, a cégek...","id":"20210214_Egyszeruen_ujrahasznosithatova_tehetnek_a_cegek_a_csomagolasokat_megsem_teszik_meg_ezt_az_apro_lepest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12466057-3fbf-45a8-bc33-042a0bc106ae","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Egyszeruen_ujrahasznosithatova_tehetnek_a_cegek_a_csomagolasokat_megsem_teszik_meg_ezt_az_apro_lepest","timestamp":"2021. február. 14. 12:30","title":"Egyszerűen újrahasznosíthatóvá tehetnék a cégek a csomagolásokat, mégsem teszik meg sokan ezt az apró lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","shortLead":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","id":"20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8415e-8beb-48eb-8b37-64fb8d53de09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","timestamp":"2021. február. 14. 19:24","title":"Erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra vonatkozóan nincs előírás, hogy mit történik akkor, ha a tanuló éppen a szóbeli vizsga napján betegszik le.","shortLead":"Arra vonatkozóan nincs előírás, hogy mit történik akkor, ha a tanuló éppen a szóbeli vizsga napján betegszik le.","id":"20210216_Portfolio_Zoom_motivacios_level__Covid_felveteli_kozepiskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d9b260-0640-4a56-91e0-b8fe0289a163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badc23e0-a973-4b67-a8d4-8ac823fa0755","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Portfolio_Zoom_motivacios_level__Covid_felveteli_kozepiskola","timestamp":"2021. február. 16. 08:29","title":"Portfólió, Zoom, motivációs levél – \"Covid-biztos\" megoldásokkal próbálják levizsgáztatni a felvételizőket a középiskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]