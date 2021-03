Bill Gates gyakorta nyilatkozik a koronavírus-járvány világra gyakorolt helyzetéről, és arról is, szerinte meddig tarthatnak még a kórokozó miatti lezárások. A Microsoft milliárdos társalapítója ezúttal más vizekre evezett: egy vele készült interjúban arról mesélt, hogy az Androidot vagy az iOS-t kedveli-e jobban.

A beszélgetés során hamar kiderült, hogy Gates inkább Android-pártinak tartja magát, az általa használt készülék is ilyen rendszerű.

A Microsoft második embere ezt azzal magyarázta, hogy az Android sok szempontból rugalmasabb, például azáltal, hogy több gyártó esetében előre telepített alkalmazások vannak a mobilon, ami nagyban megkönnyíti egy új eszköz belakását. (Tegyük azért hozzá: az előre telepített alkalmazásoknak megvan a maguk hátránya is.)

Gates azt is elárulta, hogy sok barátja használ valamilyen iPhone-t, és noha ő maga is megnyomkod néha egy-egy ilyen telefont, saját, androidos készülékét nem tudta, és nem is akarta lecserélni az almás cég termékére. Ennek azonban nem márkahűség az oka, és arról sincs szó, hogy Gates valamilyen konkrét ok miatt nem akar az Apple táborához tartozni. Az Android melletti voksnak a rendszerrel elérhető praktikusság az oka – hangsúlyozta a milliárdos.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.