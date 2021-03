Beperelnék a TikTokot az Egyesült Államokban amiatt, hogy privát és biometrikus adatokat gyűjtött a felhasználóitól. Úgy tűnik azonban, hogy nem kerül sor a peres eljárásra, ugyanis – írja a Cnet – több ügyvédi iroda megállapodott a közösségi média alkalmazással, hogy a per elkerülésének fejében 92 millió dollárt fizet. A most kötött egyezség azt is megkövetelné, hogy a vállalat kezdeményezzen egy új adatvédelmi megfelelőségi képzési programot.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a TikTok elismerné a vádakat. A cég szóvivője egyenesen úgy nyilatkozott a Cnetnek, hogy ugyan nem értenek egyet az állításokkal, de ahelyett, hogy hosszadalmas pereskedésre fordítanák az idejüket és a erőfeszítéseiket, inkább a TikTok közösség biztonságát és apphasználati élményeit fogják javítani.

A 92 millió dollárt egyébként a TikTok felhasználók kárpótlására fordítanák. Az egyezséget még a bíróságnak is jóvá kell hagynia. A TikTokot amúgy azzal is megvádolták, hogy harmadik félnek továbbította az amerikai felhasználók adatait, de természetesen a közösségi videomegosztó oldal ezt is tagadja.

