Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabokat tavaly március óta nem lehet látogatni, Skype-on tartják a kapcsolatot a szeretteikkel.","shortLead":"A rabokat tavaly március óta nem lehet látogatni, Skype-on tartják a kapcsolatot a szeretteikkel.","id":"20210301_borton_koronavirus_skype","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d9cc23-19d0-44a9-bdfa-092d9defeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_borton_koronavirus_skype","timestamp":"2021. március. 01. 09:16","title":"Eddig 1225 rabnál mutattak ki koronavírus-fertőzést a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg egyértelműbbé tennék, melyik csatlakozó milyen töltőhöz való.","shortLead":"Elvileg egyértelműbbé tennék, melyik csatlakozó milyen töltőhöz való.","id":"20210302_Ujfajta_jelolest_kapnak_Europaban_a_villanyautok_toltoi_es_csatlakozoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90739047-380d-4020-9185-96f73212556c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Ujfajta_jelolest_kapnak_Europaban_a_villanyautok_toltoi_es_csatlakozoi","timestamp":"2021. március. 02. 15:38","title":"Újfajta jelölést kapnak Európában a villanyautók töltői és csatlakozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9fd13a-29b5-414e-8149-b1e67869e79e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kudarcot vallott az Adidas a 2005-ben megvásárolt Reebokkal, és eladja a szebb napokat élt sportszergyártó céget. A németek most más eszközökkel kísérlik meg befogni az iparág legnagyobb szereplőjét, az amerikai Nike-t.","shortLead":"Kudarcot vallott az Adidas a 2005-ben megvásárolt Reebokkal, és eladja a szebb napokat élt sportszergyártó céget...","id":"202108__adidasleepites__athleisure__apandemia_hatasa__karcsusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f9fd13a-29b5-414e-8149-b1e67869e79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ebefef-e9ba-4e4d-82d2-e92001d3d595","keywords":null,"link":"/360/202108__adidasleepites__athleisure__apandemia_hatasa__karcsusitas","timestamp":"2021. március. 02. 13:10","title":"Az Adidas nagyjából feleannyiért adhatja el a Reebokot, mint amennyiért vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e72c207-d6b4-426a-af36-6b05ed927202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy írásbeli kérdésre adott államtitkári válaszból derült ki, hogy február közepén az Eszterházy Károly Egyetem szenátusa megszavazta, hogy egyházi fenntartásba kerüljön az intézmény.","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott államtitkári válaszból derült ki, hogy február közepén az Eszterházy Károly Egyetem...","id":"20210302_eszterhazy_karoly_egyetem_eger_egri_egyhazmegye_fenntartovaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e72c207-d6b4-426a-af36-6b05ed927202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d43b11-4dba-4c75-9c4e-9192348ef24d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_eszterhazy_karoly_egyetem_eger_egri_egyhazmegye_fenntartovaltas","timestamp":"2021. március. 02. 19:24","title":"Ősszel megírtuk, hogy ez a terv, februárban tényleg egyházi fenntartásba került az egri egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Varju László olvasta a kormánypárt fejére, hogy anyagi okok miatt nem rendeltek annyit az egyik legmodernebb nyugati vakcinából, amennyit lakosságarányosan lehetett volna, Dömötör Csaba az őszödi beszédet hozta fel válaszul.","shortLead":"A DK-s Varju László olvasta a kormánypárt fejére, hogy anyagi okok miatt nem rendeltek annyit az egyik legmodernebb...","id":"20210301_parlament_fidesz_dk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e438fdc5-b9e8-4743-bfef-7a2e05ec4713","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_parlament_fidesz_dk","timestamp":"2021. március. 01. 11:58","title":"Megkérdezték a Fideszt, miért nem vettünk több Moderna-vakcinát, gyurcsányozás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógusok erősen szkeptikusak a keletről érkező oltóanyagokkal kapcsolatban.","shortLead":"A pedagógusok erősen szkeptikusak a keletről érkező oltóanyagokkal kapcsolatban.","id":"20210302_pdsz_felmeres_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b51c250-5c76-4929-9536-ddba84acf20d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_pdsz_felmeres_oltas","timestamp":"2021. március. 02. 08:25","title":"PDSZ: A tanároknak nem a 26, hanem a 84 százaléka oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd szóbelizniük.","shortLead":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd...","id":"20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4686a7-c1ea-4e6b-a7b3-1267f93f55f7","keywords":null,"link":"/elet/20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","timestamp":"2021. március. 03. 07:48","title":"Több budapesti és vidéki iskolában törölték a felvételi vizsgákat a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","shortLead":"A kisfiú édesanyja azt mondta: Zente fejlődése a szakembereket is meglepi.","id":"20210303_zente_sma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff851e3-88cd-4558-8d1b-32cca05a1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648b2d1-0572-4dc2-9200-a7420f2a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20210303_zente_sma","timestamp":"2021. március. 03. 05:30","title":"Szépen fejlődik, már óvodába jár az SMA miatt kezelt Zente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]