Előkerült egy 3500 éves használati utasítás arról, hogyan kell mumifikálni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik az ifjúsági sporttevékenységet szabadtéren, de a részvétel feltétele a negatív koronavírusteszt lesz. \r

","shortLead":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik...","id":"20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607b3fce-4c20-4060-88b0-bcc2fcd02377","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 21:52","title":"Alakul a nyitás időterve Ausztriában, ahol hetente 2 millió koronavírusteszt készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1156a609-f8cc-422e-981f-b1880ba0c9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani videós különös akciójával több mint 11 ezer nézőt vonzott be.","shortLead":"A tajvani videós különös akciójával több mint 11 ezer nézőt vonzott be.","id":"20210301_twitch_kozvetites_elo_video_alvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1156a609-f8cc-422e-981f-b1880ba0c9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16421583-4fd2-48c5-a971-d8499f5d8eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_twitch_kozvetites_elo_video_alvas","timestamp":"2021. március. 01. 19:42","title":"906 ezer forintnyi dollárt keresett a videós, aki élőben közvetítette, ahogy alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés visszaállítását követelik.","shortLead":"A tavaly egyoldalúan felbontott kollektív szerződés visszaállítását követelik.","id":"20210302_Nincs_egyezseg_ujra_sztrajkolnak_a_Continental_makoi_gyaraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e469ee5e-7106-419c-b921-bd3c62647b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa852e7-5665-4104-96c1-6c594dc6b0f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Nincs_egyezseg_ujra_sztrajkolnak_a_Continental_makoi_gyaraban","timestamp":"2021. március. 02. 10:41","title":"Nincs egyezség, újra sztrájkolnak a Continental makói gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1e888b-1af6-406b-b2b6-2f045de5c39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két kategóriában is megverték a kollégái, de ő önfeledten tapsolt nekik.","shortLead":"Két kategóriában is megverték a kollégái, de ő önfeledten tapsolt nekik.","id":"20210301_Olivia_Colman_elkepesztoen_tud_orulni_masok_sikerenek__es_a_sajat_veresegenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1e888b-1af6-406b-b2b6-2f045de5c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4041b9b-20f3-4706-b44f-78ee2f05f7b4","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Olivia_Colman_elkepesztoen_tud_orulni_masok_sikerenek__es_a_sajat_veresegenek","timestamp":"2021. március. 01. 10:04","title":"Olivia Colman elképesztően tud örülni mások sikerének – és a saját vereségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTA","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világgazdaság koronavírus-járvány miatti megtorpanása és az energiaszükséglet ezzel együtt járó visszaesése következtében 2020-ban jelentősen csökkent a széndioxid-kibocsátás világszerte.","shortLead":"A világgazdaság koronavírus-járvány miatti megtorpanása és az energiaszükséglet ezzel együtt járó visszaesése...","id":"20210302_Rekordmerteku_volt_tavaly_a_szendioxidkibocsatas_visszaesese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d512cfd8-5569-4867-8bcb-e6dd895c1c5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210302_Rekordmerteku_volt_tavaly_a_szendioxidkibocsatas_visszaesese","timestamp":"2021. március. 02. 17:10","title":"Az Európai Unió egy évnyi emissziójával csökkent tavaly a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","shortLead":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","id":"20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc70e72-15b7-4309-a729-41ac127e5842","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 14:03","title":"Halva született csecsemőknek lett pozitív a koronavírustesztjük Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két hét múlva már a Johnson & Johnson oltóanyagát is használhatják Európában.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két...","id":"20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e14a1-9504-4f18-93fa-f6237b020a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 13:07","title":"Müller Cecília: Ha így emelkednek a számok, újabb intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99207b9-6479-46df-9571-9220752cd104","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A húsvét megtartása még kérdéses, de az év nyuszija már megvan hozzá.","shortLead":"A húsvét megtartása még kérdéses, de az év nyuszija már megvan hozzá.","id":"20210302_cukrasz_husvet_rimoczi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99207b9-6479-46df-9571-9220752cd104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8c5e5-03ae-49aa-9359-515ce26c5217","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_cukrasz_husvet_rimoczi_laszlo","timestamp":"2021. március. 02. 07:05","title":"Vakcinás csokinyuszival készül a húsvétra a maszkos mikulással világhíressé vált cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]