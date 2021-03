Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet királynő férje néhány napig még kórházban marad.



","shortLead":"Erzsébet királynő férje néhány napig még kórházban marad.



","id":"20210304_Sikeres_beavatkozast_hajtottak_vegre_Fulop_herceg_sziven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9728b46-c380-407c-9d78-f176e53a9f9b","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Sikeres_beavatkozast_hajtottak_vegre_Fulop_herceg_sziven","timestamp":"2021. március. 04. 11:17","title":"Sikeres szívműtétet hajtottak végre Fülöp hercegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök saját bevallása szerint nehéz szívvel írta alá a papírokat.","shortLead":"A miniszterelnök saját bevallása szerint nehéz szívvel írta alá a papírokat.","id":"20210305_Orban_Viktor_alairta_a_rendeleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddefe955-647f-4231-aaec-f9d8f6e07093","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Orban_Viktor_alairta_a_rendeleteket","timestamp":"2021. március. 05. 14:00","title":"Orbán Viktor aláírta a rendeleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok szegélyezik, de ebben nyakig benne vannak az európai kereszténydemokraták is. ","shortLead":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok...","id":"20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b65906-fa61-4dff-93e3-44b87a500292","keywords":null,"link":"/360/20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","timestamp":"2021. március. 05. 07:23","title":"Spiegel: Orbán felégeti a hidakat maga mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","shortLead":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","id":"20210304_Dragulas_tejtermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be5bd43-4cc8-47f9-9875-d8a297147c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Dragulas_tejtermek","timestamp":"2021. március. 04. 21:12","title":"Nagyot emelkedik a tejtermékek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","shortLead":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","id":"20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb80e464-4b3b-49e4-96e4-22ff09f42d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2021. március. 04. 11:22","title":"Már most nagyon nehéz FFP2-es maszkokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b786e11-592a-4e9e-b0b6-652bc4e86fa7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 100 ezer emberrel többen hunytak el 2020-ban, mint az azt megelőző években.","shortLead":"Több mint 100 ezer emberrel többen hunytak el 2020-ban, mint az azt megelőző években.","id":"20210305_olaszorszag_koronavirus_halalozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b786e11-592a-4e9e-b0b6-652bc4e86fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea30df-6c64-410b-b844-3784c753a87d","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_olaszorszag_koronavirus_halalozas","timestamp":"2021. március. 05. 21:28","title":"Tavaly haltak meg a legtöbben Olaszországban a második világháború óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő nem beszélt arról, hogy elmaradna az egész kampány.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy rövid időre le kellett állítani az oltások szervezését, de ő...","id":"20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc52206c-e4b7-4a3e-8d67-d162d042811d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_tomeges_oltas_technikai_hiba_koronainfo","timestamp":"2021. március. 05. 09:33","title":"Megírta a kormányzati oldal, hogy technikai hibák miatt elmarad a hétvégi tömeges oltás, majd eltüntették a bejelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"SMS-ben értesítenek 74 ezer beteget, hol kell jelentkeznie a koronavírus elleni vakcináért.","shortLead":"SMS-ben értesítenek 74 ezer beteget, hol kell jelentkeznie a koronavírus elleni vakcináért.","id":"20210304_Kronikus_betegek_utazas_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c135c895-63ff-4b5d-a23b-aacf8d7d2144","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Kronikus_betegek_utazas_oltas","timestamp":"2021. március. 04. 21:50","title":"Egy krónikus betegnek 160 kilométert kellene utaznia a hétvégi oltásért, van, akinek még ennél is többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]