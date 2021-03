Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan érdemes megszegni a szabályokat.","shortLead":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan...","id":"20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78170e9c-b4d2-4255-b027-1d1d917d6d87","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","timestamp":"2021. március. 07. 19:15","title":"Ne féljünk megszegni a szabályokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a647fd86-f2fb-48df-8f92-1978e2479529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robert De Rose hónapok óta próbál magyarázatot találni rá, hogyan robbanhatott fel az iPhone X készüléke, de állítása szerint az Apple még csak válaszra sem méltatta. A férfi pert indított az amerikai cég ellen.","shortLead":"Robert De Rose hónapok óta próbál magyarázatot találni rá, hogyan robbanhatott fel az iPhone X készüléke, de állítása...","id":"20210307_iphone_x_felrobbant_apple_per_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a647fd86-f2fb-48df-8f92-1978e2479529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365f5ec-d0f7-4725-b4da-dafb347c23c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_iphone_x_felrobbant_apple_per_ausztralia","timestamp":"2021. március. 07. 20:03","title":"Nadrágzsebben felrobbant iPhone miatt indul per az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság negyedét, 100 ezer áldozatot követelt. De vajon hogyan védekeztek akkor, hogyan kezelték a betegeket és milyen óvintézkedéseket vezettek be? És párhuzamba hozhatók-e ezek a mai megoldásokkal? Vasárnap este 21 órakor a Viasat History Járvány: A nagy pestis című háromrészes dokumentumfilmje ennek jár utána.","shortLead":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság...","id":"20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef70dfd-8c2b-421b-8241-a4585874c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","timestamp":"2021. március. 07. 08:03","title":"Mit csináltak 350 éve egy gyilkos járvány ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233ea860-ff47-47a6-bf00-51bca70c2b16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi élvonalbeli labdarúgó a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy csak egy évekkel ezelőtt kirótt pénzbírságot nem fizetett be időben.","shortLead":"A korábbi élvonalbeli labdarúgó a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy csak egy évekkel ezelőtt kirótt pénzbírságot nem...","id":"20210306_Korozes_elvonalbeli_focista_Kenesei_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=233ea860-ff47-47a6-bf00-51bca70c2b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55184d49-e373-4851-bd4c-48db72021561","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Korozes_elvonalbeli_focista_Kenesei_Zoltan","timestamp":"2021. március. 06. 15:37","title":"Körözést adtak ki Kenesei Zoltán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást nyúltak le válogatott módszerekkel. A helyi közvélemény bizakodó, hogy most talán sikerül fogást találni a maffián, ám mások szerint félő, hogy a bűnszervezetek igazi vezetői most is megússzák.","shortLead":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást...","id":"20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf4bb8-9b82-4079-84a6-cd3ef6338923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","timestamp":"2021. március. 07. 11:00","title":"Az olasz maffia is megtalálta a legjobb pénzforrást: az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megint jogtalanul használták fel a Gyöngyhajú lányt.



","shortLead":"Megint jogtalanul használták fel a Gyöngyhajú lányt.



","id":"20210308_Kobor_Janos_A_bank_rabolta_ki_az_Omegat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ad961f-bc88-4d50-b164-e056fd417f95","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Kobor_Janos_A_bank_rabolta_ki_az_Omegat","timestamp":"2021. március. 08. 09:31","title":"Kóbor János: „A bank rabolta ki az Omegát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cb921d-d775-4b6e-86a7-7d4f7f72bdec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány ragaszkodik Debrecenhez.","shortLead":"A kormány ragaszkodik Debrecenhez.","id":"20210307_Budapest_a_Jozsefvarosi_Palyaudvar_teruletere_koltoztetne_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0cb921d-d775-4b6e-86a7-7d4f7f72bdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e7b2a-bd8c-48e0-95e0-e437791a764c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Budapest_a_Jozsefvarosi_Palyaudvar_teruletere_koltoztetne_a_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2021. március. 07. 18:57","title":"Budapest a Józsefvárosi Pályaudvar területére költöztetné a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint a két férfi Budapesten és Velencén több mint 10 alkalommal lopott el katalizátorokat.\r

\r

","shortLead":"A gyanú szerint a két férfi Budapesten és Velencén több mint 10 alkalommal lopott el katalizátorokat.\r

\r

","id":"20210307_Tiz_katalizatort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e31cc18-6c46-4a08-9336-c4087f8b14cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea89034-5375-4517-be6b-7b7dcaae11e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Tiz_katalizatort","timestamp":"2021. március. 07. 12:45","title":"Tíz katalizátort loptak el, majd hozzácsaptak egy biciklit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]