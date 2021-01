Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1801083-28a4-4158-879e-0d0dc0b7f708","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Donald Trump talán nem a legfotogénebb politikus, ám az biztos, ennyire különös képeket egy amerikai elnökről sem láthattunk korábban.","shortLead":"Donald Trump talán nem a legfotogénebb politikus, ám az biztos, ennyire különös képeket egy amerikai elnökről sem...","id":"20210120_Trump_elnoksege_kepekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1801083-28a4-4158-879e-0d0dc0b7f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a516446-40c5-4971-aee1-827f4049e8c3","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210120_Trump_elnoksege_kepekben","timestamp":"2021. január. 20. 12:00","title":"Hamburgerektől a falig: Trump elnöksége képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan készülékén, amelyet kimondottan a virtuálisvalóság-tartalmak miatt készít a gyártó.","shortLead":"Ha igazak a Bloomberg – nem előzmény nélküli – információi, úgy az Apple-nél már javában dolgoznak a cég első olyan...","id":"20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29941289-f05d-480d-b878-89193bf2fef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012d1421-6bc3-4938-add0-be6140ed8fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_virtualis_valosag_vr_szemuveg_headet","timestamp":"2021. január. 21. 18:03","title":"Szövet borítja és egy kis ventilátor is van az Apple fejlesztés alatt álló VR-szemüvegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977c3f5b-52fc-4a53-937a-fb7df77fc58b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államok 46. elnökének kíséretében három korábbi elnök is utazott, ami indokolta az igen erősen biztosított felvonulást. ","shortLead":"Az Egyesült Államok 46. elnökének kíséretében három korábbi elnök is utazott, ami indokolta az igen erősen biztosított...","id":"20210121_Nem_kevesebb_mint_het_elnoki_Szornyeteg_kiserte_Bideneket_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977c3f5b-52fc-4a53-937a-fb7df77fc58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f7216a-3798-48be-81b2-bd1f4a2049aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Nem_kevesebb_mint_het_elnoki_Szornyeteg_kiserte_Bideneket_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 21. 06:58","title":"Nem kevesebb, mint hét elnöki „Szörnyeteg” szállította Bidenéket Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd64eb57-38c6-4b9e-aef4-c66e46ccdb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 20 új csigafaj mellett számos növényi vírust is találtak magyar kutatók. ","shortLead":"Több mint 20 új csigafaj mellett számos növényi vírust is találtak magyar kutatók. ","id":"20210121_Sok_uj_fajt_fedeztek_fel_tavaly_Magyarorszagon_a_gond_csak_az_hogy_nagy_reszuk_invaziv_vagy_kartevo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd64eb57-38c6-4b9e-aef4-c66e46ccdb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1e5b9-22f9-4355-b3f4-b04c92b14391","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_Sok_uj_fajt_fedeztek_fel_tavaly_Magyarorszagon_a_gond_csak_az_hogy_nagy_reszuk_invaziv_vagy_kartevo","timestamp":"2021. január. 21. 17:13","title":"Sok új fajt fedeztek fel nálunk tavaly, a gond csak az, hogy nagy részük invazív vagy kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak nem sokkal kilenc óra előtt sikerült eloltaniuk a tüzet.","shortLead":"A tűzoltóknak nem sokkal kilenc óra előtt sikerült eloltaniuk a tüzet.","id":"20210120_Kigyulladt_kamion_M1_Biatorbagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea32ea36-8ef9-4bb4-9482-da41b91543bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Kigyulladt_kamion_M1_Biatorbagy","timestamp":"2021. január. 20. 09:58","title":"Nyolc kilométeres a dugó az M1-esen a kigyulladt kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem hallgatói önkormányzata egyhangúlag szavazta meg, hogy a szenátusban ülő tagjai támogassák a modellváltást. Közben az egyetem autonómiáját a magánosításról féltők petíciót indítottak.","shortLead":"Az egyetem hallgatói önkormányzata egyhangúlag szavazta meg, hogy a szenátusban ülő tagjai támogassák a modellváltást...","id":"20210121_egyetemi_modellvaltas_debreceni_egyetem_hok_szenatus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa19cc96-25dd-454e-b268-7a95a04965bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_egyetemi_modellvaltas_debreceni_egyetem_hok_szenatus","timestamp":"2021. január. 21. 12:55","title":"Teljes mellszélességgel a modellváltás mellé állt a debreceni HÖK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 73 éves férfi nem valamelyik koronavírus-mutánst kapta el. A világon ez a harmadik ilyen eset.","shortLead":"A 73 éves férfi nem valamelyik koronavírus-mutánst kapta el. A világon ez a harmadik ilyen eset.","id":"20210121_koronavirus_nemet_ferfi_masodszor_belehalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583c9248-383b-4c24-85e0-de211d5b623b","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_koronavirus_nemet_ferfi_masodszor_belehalt","timestamp":"2021. január. 21. 11:10","title":"Kétszer kapta el a koronavírust egy német férfi, másodszorra belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]