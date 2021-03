Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e8d8b0-42b4-4c0a-a2d7-ef85b4c47b14","c_author":"HVG","category":"360","description":"Simon Winchester A professzor és az őrült című regénye egy fantasztikus vállalkozás, az örökkévalóságban talán mégis beteljesülő barátság krónikája.\r

","shortLead":"Simon Winchester A professzor és az őrült című regénye egy fantasztikus vállalkozás, az örökkévalóságban talán mégis...","id":"202109_konyv__szavak_oltara_simon_winchester_aprofesszor_es_azorult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e8d8b0-42b4-4c0a-a2d7-ef85b4c47b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee974d90-6914-4729-aa0f-e80ca7e108f4","keywords":null,"link":"/360/202109_konyv__szavak_oltara_simon_winchester_aprofesszor_es_azorult","timestamp":"2021. március. 08. 16:00","title":"Történelmi krimi, nyelvészeti thriller az \"angol irodalom nagyregényéről\" - könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","shortLead":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","id":"20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb69e791-9ed0-4808-ad0f-23da6ca062bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","timestamp":"2021. március. 08. 17:19","title":"Orbán a nőkről: \"Ők két terhet visznek a vállukon, a munka mellett a családét is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","shortLead":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","id":"20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487db109-764f-4766-b77d-6d9da42d55cf","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 11:34","title":"47 magyar író- és költőnő művének címét festették fel egy vízivárosi lépcsősorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b385ca91-daf1-4f74-abe7-b1aa3719d4cb","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A sok fokhagyma, a helyi levegő, a hosszú bekötőút, a térerő hiánya – ezzel magyarázzák vicceskedve a helyiek, hogy Kallósdot miképp kerülhette el eddig a koronavírus. A zalai zsákfaluban fehér ibolyák és gatyás minityúkok között igyekeztünk utánajárni annak, hogy úszták meg eddig a fertőzést.\r

\r

","shortLead":"A sok fokhagyma, a helyi levegő, a hosszú bekötőút, a térerő hiánya – ezzel magyarázzák vicceskedve a helyiek...","id":"20210309_koronavirus_kallosd_fertozesmentes_falu_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b385ca91-daf1-4f74-abe7-b1aa3719d4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758e158e-6f29-44c1-990a-974ad05895cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_koronavirus_kallosd_fertozesmentes_falu_riport","timestamp":"2021. március. 09. 11:00","title":"\"Fél bejönni ebbe a faluba a vírus\" – riport Kallósdról, ahol eddig nem volt koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék a nemek közötti bérszakadékot és csökkentenék a szegénységet.","shortLead":"Szociális célú, az emberek jólétét érintő jogszabályokat mutatott be az Európai Bizottság, amelyek megszüntetnék...","id":"20210308_eu_berszakadek_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18305de0-9bef-42c2-a32a-5ee6dd5c6a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53959fa1-2aea-4252-8dd7-63b01b31d0ac","keywords":null,"link":"/eurologus/20210308_eu_berszakadek_fizetes","timestamp":"2021. március. 08. 11:41","title":"Új szabályokat akar az EU a bérezésben: változhatnak az állásinterjúk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó, a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen.","shortLead":"Több száz ember, döntően fiatalok tüntettek vasárnap délután Prágában a koronavírus-járvány fékezését célzó...","id":"20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5ed282-1f7f-425c-a4b6-e89e8fd39703","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Osszecsaptak_a_rendorokkel_a_lezarasok_ellen_tunteto_csehek","timestamp":"2021. március. 07. 18:25","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a lezárások ellen tüntető csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt bemutatta előválasztási programját.","shortLead":"A párt bemutatta előválasztási programját.","id":"20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a61c120-0cf1-48bb-9d84-62cbfdf891d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","timestamp":"2021. március. 07. 17:43","title":"Négynapos munkahetet és eurót is ígér a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62edb6c-9078-4a95-83bd-45724b2dc8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrök ráadásul a fertőtlenítő állásokat foglalták el, amivel fennakadást okoztak a Szegedi Mentesítési Zónában.","shortLead":"A sofőrök ráadásul a fertőtlenítő állásokat foglalták el, amivel fennakadást okoztak a Szegedi Mentesítési Zónában.","id":"20210308_Auto_parkolas_mentok_Szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62edb6c-9078-4a95-83bd-45724b2dc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f958e240-7fe6-4362-873c-c742e03ff6a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Auto_parkolas_mentok_Szeged","timestamp":"2021. március. 08. 16:39","title":"Egyszerre két autó is a mentők helyére parkolt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]