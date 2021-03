Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2bb0587-1d89-4d26-b6e7-2768d9908b52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki lehet posztolni egy ajtóra, mi hiányzik legjobban most Budapestből.","shortLead":"Ki lehet posztolni egy ajtóra, mi hiányzik legjobban most Budapestből.","id":"20210318_Nosztalgiakampany_indult_a_Bulinegyedben_a_Jovobe_Nyilo_Ajtonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2bb0587-1d89-4d26-b6e7-2768d9908b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0165a316-bf08-4fd6-850d-b6a89c5af8de","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nosztalgiakampany_indult_a_Bulinegyedben_a_Jovobe_Nyilo_Ajtonal","timestamp":"2021. március. 18. 11:13","title":"Pozitív nosztalgiakampány indult a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b524ec-8520-4d28-83ff-3f68a84a2902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem eresztette bő lére a mondanivalóját.","shortLead":"Nem eresztette bő lére a mondanivalóját.","id":"20210317_munkakerulok_jakab_peter_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b524ec-8520-4d28-83ff-3f68a84a2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1224edc-8a4c-4112-b7e6-45d0263b1519","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_munkakerulok_jakab_peter_parlament","timestamp":"2021. március. 17. 21:10","title":"Üzenetet hagyott a kormánynak Jakab Péter a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos eljárást kezdeményezett annak közzétevője ellen.","shortLead":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos...","id":"20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608f61f-d746-44db-8c2c-ffe42c66c076","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","timestamp":"2021. március. 19. 09:03","title":"Egy 27 évvel ezelőtti PDF-ügy miatt vett üldözőbe egy internetezőt az Adobe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364fb6fd-50ff-4583-a8f2-d9e131e720ca","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? Miért nem lesz emlékháza az egyik legnagyobb zongoristánknak, ha már döntés is volt róla?","shortLead":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? Miért nem lesz...","id":"202111__kocsis_zoltanemlekhaz__rosszakarok__koncertkozpont__hamis_hangok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364fb6fd-50ff-4583-a8f2-d9e131e720ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f71ae2b-0f5f-45e9-9876-db89bb73e9d5","keywords":null,"link":"/360/202111__kocsis_zoltanemlekhaz__rosszakarok__koncertkozpont__hamis_hangok","timestamp":"2021. március. 18. 11:00","title":"Kocsis Zoltán özvegye: Kerek perec közölte a Miniszterelnökség, hogy nem lesz emlékház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Húszmillió forintot már engedtek az árból a színész örökösei.","shortLead":"Húszmillió forintot már engedtek az árból a színész örökösei.","id":"20210318_gesztesi_karoly_villa_budakalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd0b8d8-491c-496d-8f17-ea2e4f5ba071","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_gesztesi_karoly_villa_budakalasz","timestamp":"2021. március. 18. 15:51","title":"Egy éve árulják Gesztesi 200 milliós villáját, de még nem sikerült eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ó. Bence letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását indítványozta az ügyészség.","shortLead":"Ó. Bence letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását indítványozta az ügyészség.","id":"20210319_free_szfe_maszk_busz_keses_tamadas_letartoztatas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e64a306-09fa-4dc6-a2f9-2aa51f52bacd","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_free_szfe_maszk_busz_keses_tamadas_letartoztatas_ugyeszseg","timestamp":"2021. március. 19. 12:01","title":"24.hu: Támadója azt állítja, hogy az SZFE-s maszkot viselő nő fordult bele a késébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már most 10-15 százalékkal többe kerülnek a füstölt hústermékek, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Már most 10-15 százalékkal többe kerülnek a füstölt hústermékek, mint tavaly ilyenkor.","id":"20210319_husvet_sonka_aremelkedes_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0588318b-cb85-411e-8cb0-426cdc46f14d","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_husvet_sonka_aremelkedes_dragulas","timestamp":"2021. március. 19. 06:57","title":"A következő két hétben is drágul majd a sonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6","c_author":"Bank360.hu","category":"kkv","description":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt legnagyobb veszteséget elszenvedő vállalkozásoknak. A program első körében a turizmust, vendéglátást és szabadidős tevékenységeket szolgáltató vállalkozásoknak lett elérhető, március 16-tól viszont számos kiskereskedelmi, kölcsönzési és javítási ágazatban működő vállalkozás is igénybe veheti a kedvezményes kölcsönt. Hiába széles viszont az ágazatok listája, néhány tevékenységi kör így is kimaradt a programból.","shortLead":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt...","id":"20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92f7fe-ef34-4ccb-8858-0f7ad576b766","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 18. 15:17","title":"Ezek a cégek, vállalkozók lehetnek a 10 milliós ingyenhitel nagy vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]