A Google még a 2018-as I/O fejlesztői konferenciáján jelentette be új technológiáját, amely az alkalmazást letöltő eszköz sajátosságaihoz igazítja az appot tartalmazó APK (Android application package) felépítését. A telepítőfájlba csak azok az összetevők kerülnek, amelyek illeszkednek az adott eszközhöz, a többi kimarad. A felhasználó mindebből csak annyit vesz észre, hogy gyorsabban töltődnek le az alkalmazások telefonjára, tabletjére.

A Google most tovább szeretne lépni, és az alkalmazás-telepítés optimalizálása során megvizsgálná, hogy az adott alkalmazás mely részeit használják fel első megnyitáskor (és melyeket nem) és ezeket az adatokat felhasználná az alkalmazásindítási és frissítési folyamatnál. Az Android Police egy konkrét példát is említ: az Instagram első betöltésekor a felhasználó elég sok időt tölt el azzal, hogy beállítsa a profilját és ismerősöket keressen. Ilyenkor még nincsen szüksége a tartalom létrehozását segítő eszközökre. Ha ez sok felhasználó esetében igaznak bizonyul, akkor a Play áruház először az alkalmazásnak a rögtön használatba veendő részét tölti le, a többit visszatartja addig, amíg meg nem próbálják használni. Ezeket az információkat a hatékonyabb erőforrás-kezeléshez is fel lehet használni: a telefon csak a legtöbbet használt alkalmazás-szegmenst töltené be a RAM-ba, és ezzel csökkentené a processzor és az akkumulátor terhelését is.

© Android Headlines

A Google állítja, hogy az újdonság megfelel adatvédelmi irányelveinek, nem kerülnek ki személyes adatok az eszközről, semmit sem vizsgálnak a kérdéses alkalmazáson kívül, nem gyűjtenek információkat az adott alkalmazásba letöltött vagy onnan feltöltött adatokról. Ráadásul az alkalmazás-telepítés optimalizálását ki lehet majd kapcsolni a Play áruház beállítási oldalán. Azonban ez csak az app-használat elemzését tiltja le, a felhasználó továbbra is profitálhat a mások adataiból eredő gyorsabb betöltési időből.

Az új szolgáltatás még nem érhető el, azonban a 9to5Google már felfedezte, hogy a Play Áruház legfrissebb verziója (24.5.13) már tartalmazza az erre utaló hivatkozásokat, sőt már a támogatási dokumentum is megjelent.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.