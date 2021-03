Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ismét kelet felé indultak a kormány fürkészői és portyázói, az operatív törzs is megerősítette, hogy az OGYÉI két újabb koronavírus elleni oltóanyagot engedélyezett Magyarországon. A Covishield gyakorlatilag az AstraZeneca megfelelője, amit Indiában állítanak elő, a CanSino pedig egy kínai vektorvakcina, amely egy diplomáciai bonyodalomnak is köszönheti, hogy nem lett belőle a világ első koronavírus elleni oltóanyaga. Kérdések bőven akadnak, cikkünkben ezért azt próbáltuk összeszedni, mik a legfontosabb tudnivalók a két újabb vakcináról. Ismét kelet felé indultak a kormány fürkészői és portyázói, az operatív törzs is megerősítette, hogy az OGYÉI két újabb koronavírus elleni oltóanyagot engedélyezett Magyarországon. Mit lehet tudni az itthon most engedélyezett két újabb vakcináról?

A Poco hétfőn rántotta le a leplet a két új mobiljáról: ez lett a Poco X3 Pro és a Poco F3, amelyekkel a középkategóriás mobilok mezőnyét igyekszik erősíteni a gyártó. Két új mobillal állt elő a Xiamiből kivált márka, a Poco

Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava kikérte és megkapta a majdnem kétoldalas pályázatot. 12 millió forintot adott Kásler az ethnofitness edzés kidolgozására, most kiderült, mi áll a pályázatban A kórháznál azt mondták, technikai hiba miatt kétnapnyi embert hívtak be egyszerre. A koronavírus sajtóközpont szerint ahogy a kórház észlelte a hibát, beállított még egy csapatot, így rekordszámú embert tudtak beoltani. A 81 éves asszony az RTL Híradónak azt mondta, nagyon örült, hogy behívták oltásra, de mikor meglátta a sort, legszívesebben sarkonfordult volna. A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború lezárására a Biden-kormányzatnak nem sok választása maradt. Biden kivonulna Afganisztánból, de neki is nehéz dolga lesz

Az ausztrál és az új-zélandi kormány is kiállt az EU és az USA mellett, azt állítva, hogy bizonyítékok vannak az emberi jogok megsértésére Kínában. Két külügyminiszter szerint is bizonyítékok vannak arra, hogy Kínában megsértik az emberi jogokat

A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be. A feketén foglalkoztatottak majdnem fele építőipari dolgozó

A korábbi néhány napnál melegebb időre készülhetünk az ország nagy részén. Napközben 10 fok feletti idő, késő este hózápor lehet