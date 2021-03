A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes pénzt. Ezért pedig komoly változtatásra is hajlandók, de egyelőre csak az Egyesült Államokban.

A PayPal amerikai partnerei rövidesen az olyan kriptovalutákat is elfogadják majd, mint az egyre nagyobb értékekkel bíró bitcoin – közölte a pénzforgalmi szolgáltató. A változtatás elsődleges célja, hogy a virtuális fizetőeszközök a hagyományos kereskedelemben is megjelenjenek. Ennek érdekében a PayPal lehetővé teszi, hogy azon amerikai ügyfelei, akik ilyen pénzekkel is rendelkeznek, úgy használhassák azokat, mint a hagyományos a valutákat.

A PayPal tavaly októberben kezdett foglalkozni a kriptovaluták cserekereskedelmével, de annak lehetősége, hogy a felhasználók a cég rendszerét használva vásárolhassanak is azokkal, csak most kezd elterjedni. A fejlesztést a Checkout With Crypto nevű funkción keresztül lehet majd igénybe venni, külön tranzakciós díj nélkül.

[173 millió forintnyi bitcoint bukott egy ember, mert azt hitte, Elon Musk megajándékozza]

A rendszer működését egy YouTube-videóval igyekszik elmagyarázni a cég. Eszerint azoknál az online vásárlásoknál, ahol a PayPal megoldása is elfogadott, a felhasználó választhat, hogy a fiókján lévő (igazi) összeggel vagy a virtuális valutával fizet a termékért. Amennyiben utóbbi lehetőséget választja, a rendszer automatikusan kiszámítja, hogy az adott vásárlás pontosan mennyi kriptopénzt von le tőle.

A vállalat újdonsága az ethereum és a litecoin nevű pénzekkel is kompatibilis.

A PayPal azután vezeti be a kriptodevizás vásárlást, hogy a Tesla bejelentette: a cég elektromos autóit már bitcoinért cserébe is haza lehet vinni.

