Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","shortLead":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","id":"20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50e8aeb-d64f-46c2-9991-5883414636e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 19. 07:44","title":"Újabb 213 áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én a Kossuth-díjat. Azt mondja, nem érdeklik a gyűlölködő vélemények.\r

\r

","shortLead":"A zenész örömét még az sem tudja elvenni, hogy vannak, akik úgy tartják, nem a munkássága miatt kapta meg március 15-én...","id":"20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc245e9-076e-4c77-9616-766ca487189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60939451-c333-49b2-b039-8821ab307ef5","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Nagy_Fero_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 18. 08:57","title":"Nagy Feró: Azért kaptam meg a Kossuth-díjat, hogy felidegesítsem azokat a liberálisokat, akik ellenem vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli példa mutatja, amint elég embert oltanak be, biztonságos az újranyitás – erről is beszélt Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"Az izraeli példa mutatja, amint elég embert oltanak be, biztonságos az újranyitás – erről is beszélt Kemenesi Gábor...","id":"20210318_Kemenesi_Gabor_oltas_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1e87f0-98f3-429e-8613-d2f11e7658db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_Kemenesi_Gabor_oltas_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 18. 19:08","title":"Kemenesi Gábor: Már látszik, hogy a járvány méregfoga kihúzható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","shortLead":"A nagy lezárás nyáron lesz, de már hétfőtől megváltozik a forgalmi rend a hídon.","id":"20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ec0ec-4d03-48a1-b11b-3c442d4d92ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Megint_le_kell_majd_zarni_a_harosi_M0s_Dunahid_egyegy_savjat","timestamp":"2021. március. 19. 09:23","title":"Két és fél hónapra lezárják megint a hárosi M0-s híd egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","shortLead":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","id":"20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16afa28-3ca8-4851-bddf-e7dbeff57b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","timestamp":"2021. március. 17. 12:19","title":"Hadházy Ákos azzal állt elő, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea Dubajban járhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82a50f-5e5c-4c23-8cc9-8f5c2b5a106e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vörös-tenger partján lévő új helyszín vonalvezetése az egyik legnagyobb átlagtempót ígéri.","shortLead":"A Vörös-tenger partján lévő új helyszín vonalvezetése az egyik legnagyobb átlagtempót ígéri.","id":"20210318_Bemutattak_a_kulonleges_Jeddah_Forma1es_palyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd82a50f-5e5c-4c23-8cc9-8f5c2b5a106e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0d325e-9c24-4eab-b1c5-bdb936da2871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Bemutattak_a_kulonleges_Jeddah_Forma1es_palyat","timestamp":"2021. március. 18. 14:38","title":"Bemutatták a Dzsiddában épülő városi Forma–1-es pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mohamed Hamad Mohamed ál Halifa állítólag adománynak szánta az AstraZeneca oltóanyagát.","shortLead":"Mohamed Hamad Mohamed ál Halifa állítólag adománynak szánta az AstraZeneca oltóanyagát.","id":"20210317_vakcina_hegymaszas_nepal_bahreinei_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa05c6c1-7371-4269-94c3-4496fad3cac6","keywords":null,"link":"/elet/20210317_vakcina_hegymaszas_nepal_bahreinei_herceg","timestamp":"2021. március. 17. 12:45","title":"Kétezer vakcinával ment hegyet mászni egy bahreini herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját még nem tudta megmondani, ahhoz kötik ugyanis, hogy legyen 2,5 millió beoltott ember. Közben minden eddiginél több, 213 koronavírusos beteg hunyt el egy nap alatt.","shortLead":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját...","id":"20210319_Orban_Viktor_bejelenti_a_kovetkezo_hetek_menetrendjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f5a539-8c4b-464c-9045-c0e2811ee689","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_Viktor_bejelenti_a_kovetkezo_hetek_menetrendjet","timestamp":"2021. március. 19. 07:35","title":"Orbán Viktor: Hétfőtől egy hétig még biztos maradnak a jelenlegi szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]