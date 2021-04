Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt elnöke.","shortLead":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt...","id":"20210401_orban_salvini_morawiecki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39ed12-dc28-4210-a799-a3c1999e4da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orban_salvini_morawiecki","timestamp":"2021. április. 01. 19:37","title":"Orbán: Egy európai reneszánszt akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7877dbd0-9921-43e6-bca7-d52536c6db50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi BLM-szobor nagyjából egy órán át állt háborítatlanul – aztán megjöttek a szélsőjobbosok.","shortLead":"A fővárosi BLM-szobor nagyjából egy órán át állt háborítatlanul – aztán megjöttek a szélsőjobbosok.","id":"20210401_mi_hazank_black_lives_matter_mozgalom_szobor_ferencvaros_toroczkai_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7877dbd0-9921-43e6-bca7-d52536c6db50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3f10dd-d109-4647-af30-419b34cbc10a","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_mi_hazank_black_lives_matter_mozgalom_szobor_ferencvaros_toroczkai_laszlo","timestamp":"2021. április. 01. 14:51","title":"Amint felállították a Black Lives Matter-mozgalom szobrát, Toroczkaiék akcióba léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cb7767-86d4-461e-a9e7-215c3c95baa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az opcionálisan lágyhibridként is elérhető 1,5 literes turbós benzines egység az eddigi 1,4 literes változat helyét veszi át a kínálatban. ","shortLead":"Az opcionálisan lágyhibridként is elérhető 1,5 literes turbós benzines egység az eddigi 1,4 literes változat helyét...","id":"20210401_magyarorszagon_az_uj_160_loeros_motort_kapott_kia_ceed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9cb7767-86d4-461e-a9e7-215c3c95baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef31de6-c973-48db-97eb-c4b2d4d4f7a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_magyarorszagon_az_uj_160_loeros_motort_kapott_kia_ceed","timestamp":"2021. április. 01. 09:21","title":"Magyarországon a 160 lóerős új motort kapott Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"Bejelentette WWDC nevű éves eseményének időpontját az Apple. Ezt is online tartják, és ugyanúgy ingyenes lesz, mint...","id":"20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02994919-2723-487a-a326-d8fecb6c700d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f48e16f-cbb5-4724-93c7-11e9f58e7d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_wwdc_2021_apple_ios_15","timestamp":"2021. március. 31. 09:33","title":"Úton az iOS 15: nyáron ismét fejlesztői konferenciát tart az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy jó ideje tudni, hogy nem fogják támogatni a mobilplatformok a Microsoft digitális asszisztensét. Március utolsó napján el is jött a búcsú ideje.","shortLead":"Már egy jó ideje tudni, hogy nem fogják támogatni a mobilplatformok a Microsoft digitális asszisztensét. Március utolsó...","id":"20210401_microsoft_cortana_tamogatas_megszunese_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e840341e-b6b1-43df-a65f-655e305e17a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_microsoft_cortana_tamogatas_megszunese_android_ios","timestamp":"2021. április. 01. 21:03","title":"Itt a vége, szakított a Microsoft Cortana az Android-világgal és az iPhone-okkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6801a-0767-4a75-8ebb-76012ed30a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddiginél közel 3 millió forinttal olcsóbban is vásárolhatunk mostantól ID.3 elektromos autót.","shortLead":"Az eddiginél közel 3 millió forinttal olcsóbban is vásárolhatunk mostantól ID.3 elektromos autót.","id":"20210401_villanyautot_mindenkinek_magyarorszagon_a_vw_id3_legolcsobb_valtozatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa6801a-0767-4a75-8ebb-76012ed30a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8f3fd-22c0-4fcc-88bf-690a9bf5af71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_villanyautot_mindenkinek_magyarorszagon_a_vw_id3_legolcsobb_valtozatai","timestamp":"2021. április. 01. 11:25","title":"Villanyautót mindenkinek: Magyarországon a VW ID.3 legolcsóbb változatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367bbf7d-2b30-457f-8dae-76c13bc9ad3f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A szervátültetettek különösen értékelik a jelen pillanatot, hamarabb megtanulnak a kis dolgoknak is örülni” – meséli Mocsonoky Anna, aki transzplantált emberekkel készített interjúkötetet. A halálközeli élethelyzetek és az újjászületések tanulságai mellett a szerző beszél arról is, hogy lehet-e kapcsolat a donor rokonai és a szervet befogadó között. Öt kérdés, öt válasz.","shortLead":"„A szervátültetettek különösen értékelik a jelen pillanatot, hamarabb megtanulnak a kis dolgoknak is örülni” – meséli...","id":"20210401_Egyfajta_szakralis_kapcsolodas_a_szervatultetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367bbf7d-2b30-457f-8dae-76c13bc9ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f01530-7b20-4fa7-b50e-757b41d30f33","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210401_Egyfajta_szakralis_kapcsolodas_a_szervatultetes","timestamp":"2021. április. 01. 13:30","title":"Egyfajta szakrális kapcsolódás: a szervátültetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473712d-ee74-44a6-abd2-74c1f70de6e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságból való menekülésre és a valósággal való szembenézésre is alkalmas sorozatokat ajánlunk a hosszú hétvégére.","shortLead":"A valóságból való menekülésre és a valósággal való szembenézésre is alkalmas sorozatokat ajánlunk a hosszú hétvégére.","id":"20210401_Az_osszeeskuveselmeletektol_egy_szep_uj_vilagig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0473712d-ee74-44a6-abd2-74c1f70de6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abefaf2-6eca-4463-938e-71180a452a09","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_osszeeskuveselmeletektol_egy_szep_uj_vilagig","timestamp":"2021. április. 01. 20:00","title":"Az összeesküvés-elméletektől egy szép új világig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]