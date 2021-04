Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 44 milliós országban nagyon lassan halad az oltási kampány, eddig mindössze 286 647 embernek adták be a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"A 44 milliós országban nagyon lassan halad az oltási kampány, eddig mindössze 286 647 embernek adták be a koronavírus...","id":"20210403_koronavirus_jarvany_covid19_ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f73fe7-772a-4b08-8fba-6fa2c4f93658","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_koronavirus_jarvany_covid19_ukrajna","timestamp":"2021. április. 03. 17:35","title":"Szomorú csúcsokat döntöget a járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeszélyesnek mutatkozik az április.","shortLead":"Szeszélyesnek mutatkozik az április.","id":"20210403_idojaras_elorejelzes_meteorologia_lehules_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8b68ec-002c-4c2e-8574-498a45f9e66f","keywords":null,"link":"/elet/20210403_idojaras_elorejelzes_meteorologia_lehules_havazas","timestamp":"2021. április. 03. 12:52","title":"A jövő héten újra havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f070bc9e-6776-41b9-853d-d7bd955ba6f1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A járvány, Donald Trump, valamint a mentor, Venezuela összeomlása totális válságban a kubai gazdaság, és most nincs, aki segítsen – véli Horvát János, Magyarország egykori havannai nagykövete. Szerinte a szovjet összeomláshoz hasonló forgatókönyv jöhet: a titkosszolgálat vezetői átmentik hatalmukat egy új világba.","shortLead":"A járvány, Donald Trump, valamint a mentor, Venezuela összeomlása totális válságban a kubai gazdaság, és most nincs...","id":"20210404_Kuba_interju_Horvat_Janos_volt_havannai_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f070bc9e-6776-41b9-853d-d7bd955ba6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00ef51e-d481-4a13-9126-10bb1d97ec9b","keywords":null,"link":"/360/20210404_Kuba_interju_Horvat_Janos_volt_havannai_nagykovet","timestamp":"2021. április. 04. 11:00","title":"Kuba a szakadék szélén – interjú Horvát János volt havannai nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a1dedf-11b2-4176-b71e-3cbf66fed500","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az együttes már több mint egy hónapja keres új próbahelyet magának.","shortLead":"Az együttes már több mint egy hónapja keres új próbahelyet magának.","id":"20210404_Kasler_Miklos_Emmi_tamogatas_100_Tagu_Ciganyzenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a1dedf-11b2-4176-b71e-3cbf66fed500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e11d884-e910-44a2-ab3f-2e0dc3346324","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Kasler_Miklos_Emmi_tamogatas_100_Tagu_Ciganyzenekar","timestamp":"2021. április. 04. 14:36","title":"Kásler 30 millió forintos rendkívüli támogatást adott a 100 Tagú Cigányzenekarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vakcinaigazolásokkal tenné látogathatóvá a spotrendezvényeket, koncerteket és klubokat a brit kormány.","shortLead":"Vakcinaigazolásokkal tenné látogathatóvá a spotrendezvényeket, koncerteket és klubokat a brit kormány.","id":"20210404_Mar_tesztelik_a_vakcinautlevelet_a_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697a30c-88b0-4133-93c2-8f09a290c760","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Mar_tesztelik_a_vakcinautlevelet_a_britek","timestamp":"2021. április. 04. 11:30","title":"Már tesztelik a vakcinaútlevelet a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f1d6f5-3f9f-406e-9d62-6c01e1de6f41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepően télies az időjárás a hegyekben.","shortLead":"Meglepően télies az időjárás a hegyekben.","id":"20210403_Havazik_a_Matraban_sielni_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f1d6f5-3f9f-406e-9d62-6c01e1de6f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd467693-dfc2-4f9f-b202-bd7c1336eefb","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Havazik_a_Matraban_sielni_is_lehet","timestamp":"2021. április. 03. 15:32","title":"Havazik a Mátrában, síelni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","shortLead":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","id":"20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984de6ca-a350-497e-9982-0791a8d33a51","keywords":null,"link":"/kultura/20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","timestamp":"2021. április. 03. 21:32","title":"Itt a Fekete Özvegy nagyrészt Budapesten játszódó előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe69557-87e8-4e5d-8bbc-35567c53bc9c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb motor, alacsonyabb tömeg, szerényebb fogyasztás. Ezzel kecsegtet a legújabb Bentley, ami még ilyen formában is földöntúli luxusban és nyugalomban repíti gazdáját bőven 300 km/h fölé.","shortLead":"Kisebb motor, alacsonyabb tömeg, szerényebb fogyasztás. Ezzel kecsegtet a legújabb Bentley, ami még ilyen formában is...","id":"20210404_bentley_flying_spur_v8_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffe69557-87e8-4e5d-8bbc-35567c53bc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccda19a-be81-41c5-8c5e-5fd5fbcd1586","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_bentley_flying_spur_v8_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 04. 14:00","title":"Amikor a 112 millió forintos a spórolós verzió: Bentley Flying Spur V8 teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]