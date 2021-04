Hogyan terjedt szét a világban a koronavírus? 24 tudós kevesebb politikát és több szakmaiságot kér

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"623d1c16-a7f8-4592-bfa8-f1e5a7a2d12e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hó viszont nem fog sokáig megmaradni, nappal ugyanis 11 fok is lehet, a hétvégére pedig visszatér a tavasz.","shortLead":"A hó viszont nem fog sokáig megmaradni, nappal ugyanis 11 fok is lehet, a hétvégére pedig visszatér a tavasz.","id":"20210408_Egesz_nap_varhatok_hozaporok_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=623d1c16-a7f8-4592-bfa8-f1e5a7a2d12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3093c3-e22d-4f66-9069-136e36d56147","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Egesz_nap_varhatok_hozaporok_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 08. 08:02","title":"Havazik Budapesten, egész nap várhatók további záporok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fb4e9d-81d9-4f6f-bf68-df797eefbb5b","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"A Hertha kirúgott kapusedzője nagyon rossz pontra tapintott azzal, hogy egy német futballklub alkalmazottjaként bűnözőzte le egy interjúban a bevándorlókat, de nehéz nem hibáztatni a futballközeget és a túlkompenzáló német csapatokat sem.","shortLead":"A Hertha kirúgott kapusedzője nagyon rossz pontra tapintott azzal, hogy egy német futballklub alkalmazottjaként...","id":"20210407_petry_zsolt_nemetorszag_foci_kulturharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51fb4e9d-81d9-4f6f-bf68-df797eefbb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cca5ecc-32e6-43f4-b8a5-375b4e606c76","keywords":null,"link":"/elet/20210407_petry_zsolt_nemetorszag_foci_kulturharc","timestamp":"2021. április. 07. 14:00","title":"A futball évek óta a kultúrharc része Németországban, Petry Zsolt a legújabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig is sok helyen híresztelték, hogy Czeglédy Csaba lehet a DK szombathelyi jelöltje az előválasztáson, most azonban már az első kampányanyagokat is bedobták a postaládákba.","shortLead":"Eddig is sok helyen híresztelték, hogy Czeglédy Csaba lehet a DK szombathelyi jelöltje az előválasztáson, most azonban...","id":"20210407_Czegledy_Csaba_DK_szombathely_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe14f51-95e2-4acb-b2a9-a872ce90ceac","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Czegledy_Csaba_DK_szombathely_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 07. 19:43","title":"Czeglédy Csabát indítja a DK a szombathelyi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak. Az eredmény: legalább hét amerikai államban ez most egyáltalán nem lehetséges.","shortLead":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak...","id":"20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0f60d-adf8-4951-87e2-1766505c5761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","timestamp":"2021. április. 06. 18:04","title":"Számítógépes vírus miatt hét amerikai államban áll az autók műszaki vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","shortLead":"A Qatar Airways Dohába tartó gépén mindenki, még a személyzet is be volt oltva.","id":"20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e70c8-6314-47a0-9d6a-ca6e543a3ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ae743-07b0-4734-b1c6-ba4c3a3ceb3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_qatar_airways_repulogep_jarat_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 18:42","title":"Felszállt a világ első teljesen átoltott légijárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d178f79-25e6-4904-b50b-7e457ec1d62f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Teltházas volt a Texas Ranmgers és a Toronto Blue Jays hétfői baseball-meccse.

","shortLead":"Teltházas volt a Texas Ranmgers és a Toronto Blue Jays hétfői baseball-meccse.

","id":"20210406_baseball_texas_telthaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d178f79-25e6-4904-b50b-7e457ec1d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254cf348-d639-4772-a5f0-305915da10dd","keywords":null,"link":"/sport/20210406_baseball_texas_telthaz","timestamp":"2021. április. 06. 16:39","title":"38 ezer néző előtt indult újra a sportélet Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","shortLead":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","id":"20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2901e0-0f1b-45eb-8494-67b8b21be806","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","timestamp":"2021. április. 07. 19:44","title":"Az iskolák újranyitása előtt tesztelik a diákokat Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7625696e-284a-4c9e-af7c-3ad914ab1854","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén.","id":"20210406_operativ_torzs_kedd_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7625696e-284a-4c9e-af7c-3ad914ab1854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a03108c-d8dd-414b-ba3e-007a395002ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_operativ_torzs_kedd_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 06. 12:27","title":"Müller Cecília: Kritikával kell kezelni az alacsony fertőzésszámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]