[{"available":true,"c_guid":"0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb fehérorosz független médiaplatformok három szerkesztőjét is őrizetbe vették másokkal együtt szombaton a fővárosban, Minszkben azon a helyszínen, ahol a tervek szerint újabb tüntetések kezdődtek volna Aljakszandr Lukasenka elnök uralma ellen.","shortLead":"A legnagyobb fehérorosz független médiaplatformok három szerkesztőjét is őrizetbe vették másokkal együtt szombaton...","id":"20210327_Meg_a_fuggetlen_ujsagirokat_is_orizetbe_vettek_Feheroroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88a0a9e-5b0e-49e6-b58d-181df42c9f78","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Meg_a_fuggetlen_ujsagirokat_is_orizetbe_vettek_Feheroroszorszagban","timestamp":"2021. március. 27. 17:51","title":"Még a független újságírókat is őrizetbe vették Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új, csúcskategóriás televíziója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új...","id":"20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07228b57-e69a-4d9d-8225-88355794f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. március. 27. 20:00","title":"Teszten a Samsung új szupertévéje, Mini LED-ekkel és napelemes távirányítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetközi szabályrendszert kell kidolgozni az országok információs térben való magatartására vonatkozóan – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz nemzetbiztonsági tanács ülésén pénteken.","shortLead":"Nemzetközi szabályrendszert kell kidolgozni az országok információs térben való magatartására vonatkozóan – jelentette...","id":"20210329_putyin_szabalyozas_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c87d1b-6753-4fce-bf88-d8652108bc45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_putyin_szabalyozas_internet","timestamp":"2021. március. 29. 07:33","title":"Megszólalt Putyin: regulázni kellene, mit csinálhatnak az interneten az országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a jó idő, az emberek pedig úgy indultak meg, mintha a járványnak már semmi nyoma nem lenne. Iszonyú felelőtlen a hozzáállás, az emberek még mindig nem érzik át, hogy mekkora a baj – mondta az Indexnek Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa.","shortLead":"Itt a jó idő, az emberek pedig úgy indultak meg, mintha a járványnak már semmi nyoma nem lenne. Iszonyú felelőtlen...","id":"20210327_Meg_lesz_a_bojtje_a_felelotlensegnek__allitja_Zacher_Gabor_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5395ea-6146-4b9f-bced-0e62716cb46f","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Meg_lesz_a_bojtje_a_felelotlensegnek__allitja_Zacher_Gabor_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2021. március. 27. 19:32","title":"Meglesz a böjtje a felelőtlenségnek – állítja Zacher Gábor a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Nagy változások zajlanak a kecskeméti Neumann János Egyetemen, ahol nemcsak a campus építését folytatják, hanem a képzésekben is több változásról döntöttek. ","shortLead":"Nagy változások zajlanak a kecskeméti Neumann János Egyetemen, ahol nemcsak a campus építését folytatják, hanem...","id":"20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb9547b-8d85-4e1a-b01d-4ef044e44f31","keywords":null,"link":"/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem","timestamp":"2021. március. 28. 11:00","title":"Felpörögtek az események Matolcsy György kecskeméti álma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő koronavírus elleni vakcina az iszlám köztársaságba.","shortLead":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő...","id":"20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020a233d-12e6-4615-8c38-cdc0ea78ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","timestamp":"2021. március. 27. 17:55","title":"Irán az amerikai szankciókat okolja, amiért nem jut vakcinához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1b3ebe-af64-461f-b57f-dbf9a13793a7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A filozófus-politikus Kis János minap megjelent terjedelmes életútinterjújában sokszor említi Csoóri Sándort, akinek 1990-ben botrányt kavaró írását elítéli, de a költő-politikus korábbi, pozitívnak tartott közéleti szerepét utólagosan nem értékeli át.","shortLead":"A filozófus-politikus Kis János minap megjelent terjedelmes életútinterjújában sokszor említi Csoóri Sándort, akinek...","id":"202112__kis_janos__portretoredekek_csoori_sandorrol__kilogott_asorbol__szetsodrodtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1b3ebe-af64-461f-b57f-dbf9a13793a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f054af-7fbd-404b-af6c-e27b280065b0","keywords":null,"link":"/360/202112__kis_janos__portretoredekek_csoori_sandorrol__kilogott_asorbol__szetsodrodtak","timestamp":"2021. március. 28. 11:00","title":"Megértve elutasítás - Portrétöredékek Csoóri Sándorról Kis János emlékezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]