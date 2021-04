Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"077d1712-5ca8-4e1a-bbb2-2b2725fdfd37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német tárca határozottan elutasította a Gulyás Gergely által felállított náci párhuzamot.","shortLead":"A német tárca határozottan elutasította a Gulyás Gergely által felállított náci párhuzamot.","id":"20210409_petry_ugy_nemet_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=077d1712-5ca8-4e1a-bbb2-2b2725fdfd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf74ade-c690-4a79-9125-6210e4b6dcac","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_petry_ugy_nemet_kulugyminiszterium","timestamp":"2021. április. 09. 10:10","title":"Petry-ügy: a német külügyminisztérium nem érti a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105135f7-cd43-47b9-95a6-a4718d41b311","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kézműves tonikszirupok felfedezése a legizgalmasabb esemény, ami a gin világát az utóbbi évtizedben felkavarta. Cikkünkben Aaron Knoll Gin című könyvéből mutatunk be egy receptet.","shortLead":"A kézműves tonikszirupok felfedezése a legizgalmasabb esemény, ami a gin világát az utóbbi évtizedben felkavarta...","id":"20210407_hazi_tonikszirup_recept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=105135f7-cd43-47b9-95a6-a4718d41b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c618f41-0ac8-4d13-a521-38f6a6eb6a2a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210407_hazi_tonikszirup_recept","timestamp":"2021. április. 07. 19:34","title":"Hogyan készítsünk házilag tonikszirupot? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre virradóra. Már 700 ezer felett jár az összes fertőzött száma.","shortLead":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre...","id":"20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3db55a-7cbc-4560-9f17-bb041f13ef28","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","timestamp":"2021. április. 09. 08:50","title":"Koronavírus: 285-en meghaltak, 11 ezer ember fekszik kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunakanyar körúti áruház raktárában keletkezett tűz, körülbelül ezer négyzetméterre terjedt át a tűz, amit éjfél után sikerült eloltani.","shortLead":"A Dunakanyar körúti áruház raktárában keletkezett tűz, körülbelül ezer négyzetméterre terjedt át a tűz, amit éjfél után...","id":"20210407_Kigyulladt_a_szentendrei_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a34f19e-b189-4fad-b62b-b656f67067b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03563a89-c545-48ae-b59c-fc96000d6610","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Kigyulladt_a_szentendrei_Spar","timestamp":"2021. április. 07. 20:20","title":"Kigyulladt a szentendrei Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni a készülék.","shortLead":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni...","id":"20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f164e77-b4a0-4675-9e22-4ad8d18af304","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2021. április. 07. 16:27","title":"Okosan jósolná meg az iPhone, meddig húzza még, mielőtt tölteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség azt gyanítja, hogy amikor Tiger Woods elvesztette az uralmát az autója felett, pánikban a fék helyett véletlenül lépett a gázra.","shortLead":"A rendőrség azt gyanítja, hogy amikor Tiger Woods elvesztette az uralmát az autója felett, pánikban a fék helyett...","id":"20210407_Tiger_Woods_baleset_gyorshajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3005512-ea9c-40c2-bf4d-ec37f896df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e5ec4d-9485-4976-9874-7d14145ee447","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Tiger_Woods_baleset_gyorshajtas","timestamp":"2021. április. 07. 19:58","title":"70 helyett közel 140-nel hajtott Tiger Woods, amikor balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak is írtak.","shortLead":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak...","id":"20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7566328e-ab90-4e84-b2db-ed30480617cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","timestamp":"2021. április. 07. 16:11","title":"A gyermekorvosok szerint a serdülőket is oltani kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27037993-2038-449c-b5d5-4b4a8252742b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi: a feltörekvő és szegény gazdaságok rosszabbul viselik a válságot, így náluk lassabb lehet a kibontakozás.","shortLead":"Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi...","id":"20210407_IMF_dinamikus_de_egyenlotlen_fellendules_varhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27037993-2038-449c-b5d5-4b4a8252742b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d463e470-02d6-4c5a-8c1f-f2756e3f216e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_IMF_dinamikus_de_egyenlotlen_fellendules_varhato","timestamp":"2021. április. 07. 16:41","title":"IMF: dinamikus, de egyenlőtlen fellendülés várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]