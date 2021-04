Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a45f902c-3be2-4755-ade3-ca14da124d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. Kiderült, hogyan és mikor kerül sor az idei Build rendezvényre.","shortLead":"Akárcsak a többi nagy technológiai cég, a Microsoft is tart éves konferenciát a fejlesztőinek. Kiderült, hogyan és...","id":"20210408_microsoft_build_2021_konferencia_majusban_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45f902c-3be2-4755-ade3-ca14da124d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08256038-7286-400d-88a1-78a1cbcc19e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_microsoft_build_2021_konferencia_majusban_online","timestamp":"2021. április. 08. 10:03","title":"Megvan, mikor lesz a Microsoft nagy bejelentéssorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetségnek szerdáig kellett informálnia az UEFA-t a nézők beengedéséről.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetségnek szerdáig kellett informálnia az UEFA-t a nézők beengedéséről.","id":"20210408_Foci_Eb_Telt_haz_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4e8af0-3ccd-41d3-986a-abbbcb6b8227","keywords":null,"link":"/sport/20210408_Foci_Eb_Telt_haz_Budapest","timestamp":"2021. április. 08. 19:07","title":"Foci Eb: Telt ház is lehet a budapesti meccseken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","shortLead":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","id":"20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3aaec-c73e-4650-b19a-c72647eed85f","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","timestamp":"2021. április. 08. 09:07","title":"Elképesztő összegért kelt el egy ritka Superman-képregény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f730146-f0be-4c1e-80e6-e6861ade60fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapváltozathoz képes a hangja az igazi tuning. ","shortLead":"Az alapváltozathoz képes a hangja az igazi tuning. ","id":"20210407_Audi_RS_Q8_Capristo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f730146-f0be-4c1e-80e6-e6861ade60fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b059c22-26cb-44e4-b50f-f15c7dc24017","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Audi_RS_Q8_Capristo","timestamp":"2021. április. 08. 04:37","title":"A hangja is dörgedelmes lett a 700 lóerősre húzott Audi RS Q8-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8d56f-8981-44de-8b7e-0004b6309aca","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Annak ellenére, hogy egyre több hibridet látni az utakon, sokan még mindig nem ismerik igazán a zöld rendszámos autókat. Videónkból kiderül, hogy mit érdemes tudni a plug-in hibrid modellekről, de azt is megtudhatja, mit gondol az autóról egy tapasztalt, 6 millió balesetmentes kilométert maga mögött tudó profi sofőr, aki most találkozott először ezzel a típussal. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy egyre több hibridet látni az utakon, sokan még mindig nem ismerik igazán a zöld rendszámos...","id":"fordmagyarorszag_20210408_On_beleulne_Ilyen_elmeny_egy_plugin_hibridet_hajtani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d8d56f-8981-44de-8b7e-0004b6309aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f47056-9202-4d62-8dee-4b36ce7aa381","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20210408_On_beleulne_Ilyen_elmeny_egy_plugin_hibridet_hajtani","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Ön beleülne? Ilyen élmény egy plug-in hibridet hajtani (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"7165ebd9-ada5-4e6f-b10c-776f3ae3793d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor vejének vállalkozásai régiós expanzióba kezdtek az ingatlanpiacon.","shortLead":"Orbán Viktor vejének vállalkozásai régiós expanzióba kezdtek az ingatlanpiacon.","id":"202114_bdpst__serbia_tiborcz_regios_expanzioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7165ebd9-ada5-4e6f-b10c-776f3ae3793d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09746405-34a6-441e-b459-45aa988f8109","keywords":null,"link":"/360/202114_bdpst__serbia_tiborcz_regios_expanzioja","timestamp":"2021. április. 08. 14:00","title":"Tiborcz István cégei világgá mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcbcc8-4ae8-462c-9576-343c022eda1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzjelző este 7 óra után szólalt meg, de a dolgozók sehol nem láttak tüzet, amikor körbejárták az épületet.","shortLead":"A tűzjelző este 7 óra után szólalt meg, de a dolgozók sehol nem láttak tüzet, amikor körbejárták az épületet.","id":"20210408_szentendre_spar_tuz_tuzoltok_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcbcc8-4ae8-462c-9576-343c022eda1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d0449-db15-4561-9bf4-5490f6f29997","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szentendre_spar_tuz_tuzoltok_polgarmester","timestamp":"2021. április. 08. 13:54","title":"A Szentendrén leégett Spar dolgozói először lemondták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c92b4da-f3b0-4888-90b7-4543303c534e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter nem aggódik, amiért a frissen beoltott pedagógusokat egyből visszaküldik az iskolákba. A kormány intézkedéseit azzal vette védelmébe, hogy mások ennél lényegesen kisebb védettség mellett is dolgoznak.","shortLead":"A miniszter nem aggódik, amiért a frissen beoltott pedagógusokat egyből visszaküldik az iskolákba. A kormány...","id":"20210407_iskolak_ujranyitasa_gulyas_gergely_burany_sandor_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c92b4da-f3b0-4888-90b7-4543303c534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94704af0-e678-4cb7-95ce-35881f4edba2","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_iskolak_ujranyitasa_gulyas_gergely_burany_sandor_parlament","timestamp":"2021. április. 07. 20:36","title":"Gulyás: Nem nagy nehezen döntött a kormány a pedagógusok beoltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]