A Microsoft megerősítette, hogy május 25. és 27. között kerül sor idei Build fejlesztői konferenciájára, és talán nem meglepő a körülmények ismeretében, hogy a rendezvényt a virtuális (online) térben tartják.

A konferencia pontos részletei még nem ismertek (cikkünk írásának idején még nem frissítették a Microsoft dedikált Build-oldalát), azonban a vállalat szóvivője megerősítette a fenti dátumot a ZDNet számára, azt viszont nem árulta el, mikor nyitják a regisztrációt. Korábbról már ismert, hogy az idei fő konferenciát kisebb, What’s Next... (Mi következik?) virtuális események egészítik ki – ezek tulajdonképpen a Microsoft termékbemutatói. A What’s Next for Industry elnevezésű februári eseményen például a Microsoft bevezette vertikális felhőmegoldását, illetve sor kerül majd nemsokára egy, a biztonsághoz kapcsolódó virtuális eseményre is (What’s Next for Security).

© Microsoft

Lesz majd a Windows számára is ilyen rendezvény, de az egyelőre nem világos, hogy ez külön esemény lesz, vagy maga a 2021-es Build. Egyébként a legutóbbi Build események nagy hangsúlyt fektettek az Office-ra, az Azure-ra, a Power platformra és az IoT-re, és csak kisebb mértékben fókuszáltak a Windowsra.

Akár így, akár úgy, a következő What’s next for Windows témája a közelgő Windows 10 21H2 frissítés lehet, ami várhatóan több jelentő fejlesztést is hoz, többek között a funkciók és a felhasználói felület tekintetében. Ezt a változatot persze nem szabad összekeverni a májusban érkező és csak apró fejlesztéseket hozó 21H1verzióval.

