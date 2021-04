Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9078a1a-3335-4649-8720-b224f9a71999","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jugoszlávia lerohanásának 80. évfordulóján 140 olasz, horvát és szlovén egyetemi tanár, illetve történész arra szólította fel Olaszország elnökét, kormányfőjét és a törvényhozás két házát, hogy a nemzet végre vessen számot azzal, mit műveltek az olasz csapatok a megszállt délszláv államban a német és magyar szövetségesek oldalán. Az egyik kezdeményező úgy nyilatkozott a Daily Telegraphnak, hogy olyan kérdés ez, amely kimondatlanul is ott tornyosul az olaszok emlékezetében, csak éppen elnyomják.","shortLead":"Jugoszlávia lerohanásának 80. évfordulóján 140 olasz, horvát és szlovén egyetemi tanár, illetve történész arra...","id":"20210412_Olaszorszag_haborus_multjaval_valo_szembenezesre_szolitanak_fel_ertelmisegiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9078a1a-3335-4649-8720-b224f9a71999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfa1de9-f141-4d6f-b47e-fc09f434216f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Olaszorszag_haborus_multjaval_valo_szembenezesre_szolitanak_fel_ertelmisegiek","timestamp":"2021. április. 12. 09:15","title":"Olaszország háborús múltjával való szembenézésre szólítanak fel értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ef3c27-4051-4bf2-a653-8e2225f0c476","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb cseh minisztert váltottak le, aki korábban kritizálta a keleti vakcinákat.","shortLead":"Újabb cseh minisztert váltottak le, aki korábban kritizálta a keleti vakcinákat.","id":"20210412_cseh_kulugyminiszter_menesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93ef3c27-4051-4bf2-a653-8e2225f0c476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7004f325-3618-48dd-bf48-7f237cb133fd","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_cseh_kulugyminiszter_menesztes","timestamp":"2021. április. 12. 07:29","title":"Menesztik a cseh külügyminisztert, aki sem vakcinából, sem atomerőműből nem akart oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának nyertese egyértelműen a nyár – állapítható meg az elmúlt öt évtized hőmérsékleti adatainak elemzéséből. A változás egybevág az északi félteke egészén tapasztalható évszak-eltolódásokkal. Ez azonban nem intézhető el annyival, hogy kevesebbet síelünk, de többet nyaralunk: az ökológia rendszer szerkezete sérül, amit például a gyakoribb fagykárokon, a vándormadarak számának csökkenésén, vagy éppen új, invazív fajok – köztük például új kórokozókat is terjesztő szúnyogfajok – megjelenésén keresztül is láthatunk. ","shortLead":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának...","id":"20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8136ac34-2c02-4808-86a7-640706fbf44c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","timestamp":"2021. április. 13. 10:02","title":"Ötven nappal hosszabb a nyár, mint a hetvenes években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1facb88-923b-4013-9c32-2c2a1e85ebe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói megbuktatták a kormányt a kisérettségin. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói megbuktatták a kormányt a kisérettségin. ","id":"20210413_Demokraciabol_es_jogallamisagbol_kapta_a_legnagyobb_karot_a_kormany_olvasoinktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1facb88-923b-4013-9c32-2c2a1e85ebe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3feda9-e213-47bc-8326-d18ee8f89ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Demokraciabol_es_jogallamisagbol_kapta_a_legnagyobb_karot_a_kormany_olvasoinktol","timestamp":"2021. április. 13. 07:30","title":"Érettségizett a kormány: demokráciából és jogállamiságból kapta a legnagyobb egyest az olvasóinktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook évről évre többet költ a felső vezetők személyi védelmére. Egy olyan évben, mint amilyen a tavalyi volt, ez kimondottan sokba került.","shortLead":"A Facebook évről évre többet költ a felső vezetők személyi védelmére. Egy olyan évben, mint amilyen a tavalyi volt...","id":"20210412_facebook_biztonsag_szemelyi_vedelem_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd41701-b95f-4589-bf18-7a235a224477","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_facebook_biztonsag_szemelyi_vedelem_mark_zuckerberg","timestamp":"2021. április. 12. 08:33","title":"Minden eddiginél többe, 6,9 milliárdba került, hogy Mark Zuckerberg biztonságban legyen a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről küldi a hibajavítást végző patchet.","shortLead":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről...","id":"20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99359abe-0e9e-42ff-8e6c-4d604154fde7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","timestamp":"2021. április. 13. 13:15","title":"A Földtől mintegy 280 millió kilométerre készül szoftverfrissítésre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megerősítették a CoronaVac korábbi csalódást keltő teszteredményét.","shortLead":"Megerősítették a CoronaVac korábbi csalódást keltő teszteredményét.","id":"20210412_kinai_coronavac_brazil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521a19bb-84e9-4da7-9fc0-4a1b4f842acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_coronavac_brazil","timestamp":"2021. április. 12. 05:18","title":"A Sinovac vakcinája csak 50,7 százalékban véd a brazil vírusvariáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","shortLead":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","id":"20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c2572-d159-45f5-b802-859629249824","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","timestamp":"2021. április. 12. 09:03","title":"A kínai járványügy vezetője most már azt mondja, nem úgy értette, amit a kínai vakcinák hatékonyságáról mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]