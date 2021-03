Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c860a1d-6b71-452a-904a-48add2093c74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az UNICEF jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt mintegy 3 milliárd ember nem tud szappannal és tiszta vízzel mosakodni.","shortLead":"Az UNICEF jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt mintegy 3 milliárd ember nem tud szappannal és tiszta vízzel...","id":"20210322_UNICEF_gyerek_szennyezett_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c860a1d-6b71-452a-904a-48add2093c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a640bf18-d99d-4a0d-9043-85e09a448dc1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_UNICEF_gyerek_szennyezett_viz","timestamp":"2021. március. 22. 13:15","title":"Naponta 700 gyerek hal meg a szennyezett víz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban, a britek viszont töretlenül bíznak az oltóanyagban.","shortLead":"Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban bizalmatlan a többség az AstraZeneca vakcinájával...","id":"20210322_AstraZeneca_vakcina_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa39d30c-d6d6-49c9-94aa-95f838f7f617","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_AstraZeneca_vakcina_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. március. 22. 11:25","title":"Betett a botrány az AstraZeneca vakcinájának a nagy EU-s államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1eb132-29a2-4235-9a0d-eddf6081cef3","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Hetven munkaadó mintegy 1300 állásajánlatra várja a jelentkezőket a kedden reggel indult és csütörtök estig tartó HVG Online Állásbörze. 