[{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató március végi felmérésében megkérdezettek több mint kétharmada szerint az egészségügyi ellátórendszer az összeomlás szélére került.","shortLead":"A közvélemény-kutató március végi felmérésében megkérdezettek több mint kétharmada szerint az egészségügyi...","id":"20210412_Publicus_Fidesz_szavazo_kormany_gazdasagi_intezkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180605d4-4bca-4ff5-8519-649fa38d0a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Publicus_Fidesz_szavazo_kormany_gazdasagi_intezkedes","timestamp":"2021. április. 12. 09:40","title":"Publicus: A Fidesz-szavazók negyede nem elégedett a kormány gazdasági intézkedéseivel a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az emberi kiszolgáltatottságra, fenyegetettségre ismerünk rá Schein Gábor Ó, rinocérosz című könyvéből.","shortLead":"Az emberi kiszolgáltatottságra, fenyegetettségre ismerünk rá Schein Gábor Ó, rinocérosz című könyvéből.","id":"202114_konyv__fenyegetettseg_schein_gabor_o_rinocerosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eefc85-629b-4f4b-b0a8-4e4c4097290d","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__fenyegetettseg_schein_gabor_o_rinocerosz","timestamp":"2021. április. 12. 12:00","title":"Rinocéroszságunkhoz nem fér kétség – könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra, hogy a szocialista kormány elvette a tizenharmadik havi nyugdíjat.","shortLead":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra...","id":"20210412_orban_viktor_jokor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831b3ba4-7903-4b50-a1ae-f6e390553070","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_orban_viktor_jokor","timestamp":"2021. április. 12. 20:15","title":"2,2 millió példányban üdvözli Orbán Viktor a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746be70e-d04d-49de-84ae-a4414ce34bc3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az immár több mint egy éve tartó koronavírus-pandémia lassan felőrli mentális tartalékainkat. 