[{"available":true,"c_guid":"d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először történt, hogy trendet teremtett az Apple: egyre több gyártó hagyja ki a töltőt új telefonja csomagjából. A Huawei is ezt teszi, de egészen más okból, mint amire az Apple hivatkozott.","shortLead":"Nem először történt, hogy trendet teremtett az Apple: egyre több gyártó hagyja ki a töltőt új telefonja csomagjából...","id":"20210418_huawei_telefonok_tolto_nelkul_toltochip_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb492bc-2910-4ca1-93ea-cf97a8b53879","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_huawei_telefonok_tolto_nelkul_toltochip_hianya","timestamp":"2021. április. 18. 08:03","title":"A Huawei is kihagyja telefonja mellől a töltőt, de más okból, mint az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök lesz az alapító, 5 millió forintot áldoz az alapítványra, de reméli, érkeznek majd támogatások.","shortLead":"A köztársasági elnök lesz az alapító, 5 millió forintot áldoz az alapítványra, de reméli, érkeznek majd támogatások.","id":"20210418_Hatszaz_gyerek_arvult_el_a_koronavirus_miatt_Ader_alapitvanyt_hoz_letre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2e1907-ad80-4351-942c-a58994b58563","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Hatszaz_gyerek_arvult_el_a_koronavirus_miatt_Ader_alapitvanyt_hoz_letre","timestamp":"2021. április. 18. 08:37","title":"Hatszáz gyerek árvult el a koronavírus miatt, Áder alapítványt hoz létre a segítésükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti karanténidőszak alatt adták neki a Potamophylax coronavirus nevet","shortLead":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti...","id":"20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2e5f7e-460f-45de-ac80-395f6fcd1fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","timestamp":"2021. április. 18. 16:03","title":"A koronavírusról neveztek el egy legyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da4e99-e666-49c6-99ab-0ef0dd69693c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éveket várnak diagnózisra, majd többen a magánszolgáltatókhoz menekülnek. A Hallihó Fejlesztő Központ felmérte, milyen kihívások elé állítja a családot egy beszédfejlődési zavarral küzdő gyerek.



