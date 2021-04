Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c8d0c88-f1f4-4a3f-a239-5a45e787221e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben Törökország a Szputnyik V gyártását jelentette be, 10 dollárba kerül majd egy adag.","shortLead":"Eközben Törökország a Szputnyik V gyártását jelentette be, 10 dollárba kerül majd egy adag.","id":"20210419_szputnyik_v_ausztria_torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d0c88-f1f4-4a3f-a239-5a45e787221e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe24405-ee12-43cb-b03b-bb59569025d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_szputnyik_v_ausztria_torokorszag","timestamp":"2021. április. 19. 14:47","title":"Nem oltanak orosz vakcinával Ausztriában, amíg nincs meg az uniós engedély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de003f53-fed8-4d0f-810a-8609d65ec39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett az április végén induló Friderikusz-podcast előzetese. \r

","shortLead":"Megérkezett az április végén induló Friderikusz-podcast előzetese. \r

","id":"20210420_Hogy_kerul_Friderikusz_Sandor_a_Baby_Shark_videojaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de003f53-fed8-4d0f-810a-8609d65ec39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5197e686-a06e-45ba-bd89-04c23c2d9f4e","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Hogy_kerul_Friderikusz_Sandor_a_Baby_Shark_videojaba","timestamp":"2021. április. 20. 10:39","title":"Hogy kerül Friderikusz Sándor a Baby Shark videójába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2725e1c-c98b-4669-9688-c66b3245f62f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a neve (Luxe) is sugallja, hogy ezúttal az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit kilép az átlagos fitneszkarkötők világából, és megmutatja, egy ilyen eszköz is lehet fölöttébb dizájnos. A recept egyszerű: a hagyományos kialakítást prémium anyagokkal ötvözi.","shortLead":"Már a neve (Luxe) is sugallja, hogy ezúttal az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit kilép az átlagos fitneszkarkötők...","id":"20210420_fitbit_luxe_fitneszkarkoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2725e1c-c98b-4669-9688-c66b3245f62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f55dbc-32a8-41c7-91f2-d2519fb3b424","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_fitbit_luxe_fitneszkarkoto","timestamp":"2021. április. 20. 10:33","title":"Kiszivárgott: luxus-fitneszkarkötővel rukkol ki a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem vagyunk egyedül, és a nehézségek során a sorstársak, kortársak segítségét lehet és kell kérni. Így foglalható össze a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének üzenete, amelynek témája a szervátültetés volt. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a sokszor megrázó vagy felemelő történetek mellett beszéltek a transzplantáltak és a donor családok kapcsolatáról is.","shortLead":"Nem vagyunk egyedül, és a nehézségek során a sorstársak, kortársak segítségét lehet és kell kérni. Így foglalható össze...","id":"20210419_Ez_a_vese_benn_akar_maradni_es_benn_is_fog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53abf810-5188-433d-be6d-17139bcad898","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210419_Ez_a_vese_benn_akar_maradni_es_benn_is_fog","timestamp":"2021. április. 19. 12:45","title":"Ez a vese benn akar maradni, és benn is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","shortLead":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","id":"20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9df91d-aeee-4da3-a991-0ed1751e4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","timestamp":"2021. április. 19. 05:40","title":"Harmincfős rendezvényen emlékeztek egy koronavírusban elhunyt ápolónőre Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2168e6-5904-41a8-86bc-57ea7171af8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi Wisconsin államban, a gyanúsított szökésben van.","shortLead":" Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi Wisconsin államban, a gyanúsított...","id":"20210418_Tobb_embert_agyonlott_egy_fegyveres_Wisconsinban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2168e6-5904-41a8-86bc-57ea7171af8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b223524-fd56-4aa0-9542-d8c911e3ccd2","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Tobb_embert_agyonlott_egy_fegyveres_Wisconsinban","timestamp":"2021. április. 18. 17:05","title":"Több embert agyonlőtt egy fegyveres Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald Trump tiltásáról, de a testület haladékot kért.","shortLead":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald...","id":"20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b419-8446-45ac-91d8-6b7b42021383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. április. 19. 17:03","title":"A Facebook legfelsőbb bírósága 90 nap alatt nem hozott döntést Trump tiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai közegészségügyi intézet eddig 77 fertőzöttnél mutatta ki az újabb variánst.","shortLead":"Az angliai közegészségügyi intézet eddig 77 fertőzöttnél mutatta ki az újabb variánst.","id":"20210419_brit_mutans_india_koronavrus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b84630d-7c18-4383-98f1-b94de807f32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_brit_mutans_india_koronavrus","timestamp":"2021. április. 19. 10:47","title":"Az indiai koronavírus-mutáns Angliában is terjed, de még nem tudni, mennyire veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]