[{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-nak küldött dokumentumban azzal érveltek, hogy az alacsony dolgozói létszám „már nem tekinthető elégségesnek a biztonságos betegellátás biztosításához”.","shortLead":"Az EU-nak küldött dokumentumban azzal érveltek, hogy az alacsony dolgozói létszám „már nem tekinthető elégségesnek...","id":"20210419_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_unios_forras_orvosok_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83da89a-ee3c-4c08-a28f-0a0a6c040fac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_unios_forras_orvosok_beremeles","timestamp":"2021. április. 19. 20:26","title":"Uniós pénzt is költene az orvosbérek emelésére a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","shortLead":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","id":"20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f995089c-30f5-4f66-908b-06794a44ea1c","keywords":null,"link":"/sport/20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","timestamp":"2021. április. 21. 05:17","title":"Mind a hat angol klub visszalépett az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503761c1-2bd5-410c-923d-6fcee888f529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy civil szervezet arra kér mindenkit, üljenek le társasjátékozni, de ezúttal egy nemes cél érdekében.","shortLead":"Egy civil szervezet arra kér mindenkit, üljenek le társasjátékozni, de ezúttal egy nemes cél érdekében.","id":"20210421_Hatalmas_tarsasjatekpartival_segitenenek_a_borsodi_gyerekeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503761c1-2bd5-410c-923d-6fcee888f529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea2a521-d2aa-41e6-b3d9-d4f08a08977a","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Hatalmas_tarsasjatekpartival_segitenenek_a_borsodi_gyerekeken","timestamp":"2021. április. 21. 12:57","title":"Hatalmas társasjátékpartival segítenének a borsodi gyerekeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald Trump tiltásáról, de a testület haladékot kért.","shortLead":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald...","id":"20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b419-8446-45ac-91d8-6b7b42021383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. április. 19. 17:03","title":"A Facebook legfelsőbb bírósága 90 nap alatt nem hozott döntést Trump tiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9477513d-61da-4e17-a0e2-4c8d6582976d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a csokiból készült koronavírus és a maszkos Mikulás méltó utóda. ","shortLead":"Megérkezett a csokiból készült koronavírus és a maszkos Mikulás méltó utóda. ","id":"20210419_sulyan_cukraszda_szuri_mousse_vakcina_edesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9477513d-61da-4e17-a0e2-4c8d6582976d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f725d1-b68b-448f-993a-1067e118e665","keywords":null,"link":"/elet/20210419_sulyan_cukraszda_szuri_mousse_vakcina_edesseg","timestamp":"2021. április. 19. 18:23","title":"Oltások ihlette szuri mousse-szal csábít egy magyar cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan gondolják át, amit láttak és hallottak, és ne vonjanak le következtetéseket személyes szimpátia vagy ellenszenv alapján. ","shortLead":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan...","id":"20210420_george_floyd_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ae0de-9779-4de9-a378-5f06e308f8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_george_floyd_targyalas","timestamp":"2021. április. 20. 06:05","title":"A záróbeszédekkel folytatódott a Floyd-ügy tárgyalása, elkezdődött az esküdtek tanácskozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","shortLead":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","id":"20210420_Lovoldozes_Long_Island","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866a68f3-2a5d-4787-bd99-6ed44e059f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lovoldozes_Long_Island","timestamp":"2021. április. 20. 19:57","title":"Egy ember meghalt, ketten megsérültek egy lövöldözésben Long Islanden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f8999f-cadd-4055-8cb9-9b39bd8d45f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hetek időjárását tekintve talán nem is annyira ritka jelenségről van szó, de mindenképp látványos.","shortLead":"Az elmúlt hetek időjárását tekintve talán nem is annyira ritka jelenségről van szó, de mindenképp látványos.","id":"20210420_Hatalmas_szivarvany_jelent_meg_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60f8999f-cadd-4055-8cb9-9b39bd8d45f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b7213-de8a-408e-bdca-cb528081cd7b","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Hatalmas_szivarvany_jelent_meg_Budapesten","timestamp":"2021. április. 20. 19:02","title":"Hatalmas dupla szivárvány jelent meg Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]