[{"available":true,"c_guid":"80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott. A szerencsések egyike egy turbinát formáló számítógéppel lehet gazdagabb.","shortLead":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott...","id":"20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f5b4-383a-488f-a0ea-46823ec79179","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","timestamp":"2021. április. 21. 08:33","title":"Ez az utóbbi idők legmenőbb számítógépe, a repülésrajongók imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt tévés műsorvezető címlapra került a Hot! magazinban, amely ismerőseire hivatkozva azt írja: a felcsúti milliárdos megkérte a kezét, ő pedig igent mondott.","shortLead":"A volt tévés műsorvezető címlapra került a Hot! magazinban, amely ismerőseire hivatkozva azt írja: a felcsúti...","id":"20210422_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_lanykeres_hazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119bc0e6-20ed-4b9e-bddb-d02c2ea9a65a","keywords":null,"link":"/elet/20210422_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_lanykeres_hazassag","timestamp":"2021. április. 22. 07:32","title":"Várkonyi Andrea: A párom Mészáros Lőrinc, ami eddig sem volt titok, most meg pláne nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ősszel várható Sun Valley frissítés állítólag a Windowsba épített Store alkalmazásboltot is átalakítja.","shortLead":"Az ősszel várható Sun Valley frissítés állítólag a Windowsba épített Store alkalmazásboltot is átalakítja.","id":"20210421_windows_10_sun_valley_frissites_microsoft_store_alkalmazasbolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92daf2e6-4a31-4fb9-b382-7b6dba6dffaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_windows_10_sun_valley_frissites_microsoft_store_alkalmazasbolt","timestamp":"2021. április. 21. 14:03","title":"Teljesen új alkalmazásbolt kerülhet a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KESMA-hoz tartozó Bors számolt be arról, hogy egy párt alkot a milliárdos és a műsorvezető.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó Bors számolt be arról, hogy egy párt alkot a milliárdos és a műsorvezető.","id":"20210421_osszehazasodik_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ff673-7127-4009-abc4-c24b2f47d1e8","keywords":null,"link":"/elet/20210421_osszehazasodik_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. április. 21. 20:41","title":"Összeházasodik Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal a Tyrannosaurus rexről érkezett egy meglepő állítás.","shortLead":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal...","id":"20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f9fd4-f7ea-4288-80cd-cbae1ae1bb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","timestamp":"2021. április. 21. 15:03","title":"A T-rex olyan lassan sétált, hogy egy ember is lehagyhatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjakat a pályatársak szavazzák meg.\r

\r

","shortLead":"A díjakat a pályatársak szavazzák meg.\r

\r

","id":"20210421_Atadtak_az_Artisjus_irodalmi_dijakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fad092-1bfb-4c39-be08-30ca413920ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210421_Atadtak_az_Artisjus_irodalmi_dijakat","timestamp":"2021. április. 21. 15:21","title":"Átadták az Artisjus irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5a5939-49c0-42cb-a7b4-868c3163d289","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Siófokon van az egyetlen olyan terület a Balatonnál, amelyen megengedett az akár 24 méter magas toronyház építése is. Van olyan befektető, aki élne a lehetőséggel, a helyiek tiltakoznak a beépítés ellen. Az önkormányzat pedig nem szeretne fellépni ellene, mert fél, hogy olyan kártérítést kapna a nyakába, hogy anyagilag az eddiginél is jobban legatyásodna. Mára lényegében minden talpalatnyi földet beépítettek a Balatonnál, az ingatlanárak pedig az egekben.","shortLead":"Siófokon van az egyetlen olyan terület a Balatonnál, amelyen megengedett az akár 24 méter magas toronyház építése is...","id":"20210420_siofok_ingatlan_balaton_beruhazas_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5a5939-49c0-42cb-a7b4-868c3163d289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f0ac5d-c8d4-4e0b-ada8-d11625bc2aa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_siofok_ingatlan_balaton_beruhazas_onkormanyzat","timestamp":"2021. április. 20. 12:20","title":"„Ez a békásmegyeri lakótelep a Balaton-parton” – új lakópark ellen tiltakoznak a helyiek Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","shortLead":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","id":"20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b04f8-7534-4acc-ad58-5678b1e5056b","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","timestamp":"2021. április. 21. 16:21","title":"Zárt ajtók mögött folynak a vizsgálatok a Covid–19 elleni oltások eredményességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]