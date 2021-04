Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1116b79-6a85-4841-9d4a-09c06194d5e2","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több, világszintű felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a kezdeti lelkesedés után tavaly alaposan visszaesett a koronavírusvakcinákkal kapcsolatos oltakozási szándék. Idén tavaszra azonban, az oltások elérhetőségének növekedésével ismét megjött az emberek kedve az ellenanyag felvételéhez. Az európaiak oltási hajlandósága viszont még mindig elmarad attól a szinttől, amelyet egyébként más oltásokkal szemben tanúsítanak.","shortLead":"Több, világszintű felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a kezdeti lelkesedés után tavaly alaposan visszaesett...","id":"20210421_Vilagszerte_hullamvasuton_az_oltasi_hajlandosag__most_eppen_fent_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1116b79-6a85-4841-9d4a-09c06194d5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efeed2bf-e809-495f-bc1c-4f442e8902e9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Vilagszerte_hullamvasuton_az_oltasi_hajlandosag__most_eppen_fent_vagyunk","timestamp":"2021. április. 21. 15:27","title":"Világszerte hullámvasúton az oltási hajlandóság – most éppen fent vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ezúttal közvetlenül a felhasználóknál tudakolja, ki mennyire elégedett az általa látott tartalmakkal.","shortLead":"A Facebook ezúttal közvetlenül a felhasználóknál tudakolja, ki mennyire elégedett az általa látott tartalmakkal.","id":"20210423_facebook_hirfolyam_felhasznalo_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3299098a-5c0d-4f56-9e3b-f26816adea5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_hirfolyam_felhasznalo_felmeres","timestamp":"2021. április. 23. 12:03","title":"Önt is megkérdezheti a Facebook, hogy mit szeretne látni a hírfolyamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","shortLead":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","id":"20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171892e-b2b0-46bf-95c2-e69326edcaab","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 22. 05:39","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre keletre található, jelenleg zárva tartó Disneylandben.



","shortLead":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre...","id":"20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e721cf-13a4-4582-994f-474acdadf034","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","timestamp":"2021. április. 22. 09:13","title":"Oltóközpont nyílik a párizsi Disneylandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közelmúltban elindult egy chatszolgáltatás is, ahol a bajbajutottak anonim módon tudnak jelezni.","shortLead":"A közelmúltban elindult egy chatszolgáltatás is, ahol a bajbajutottak anonim módon tudnak jelezni.","id":"20210422_Novak_Katalin_kapcsolati_eroszak_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb45b9d-3564-490f-8657-071dd7d175b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Novak_Katalin_kapcsolati_eroszak_segitseg","timestamp":"2021. április. 22. 14:29","title":"Novák Katalin: A kapcsolati erőszak áldozatainak van kitől segítséget kérniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","shortLead":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","id":"20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d54ae-2f4d-4f0b-8d33-b0fe6a6e6ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","timestamp":"2021. április. 23. 10:25","title":"Továbbra sem döntöttek a Sziget szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202116_magyarra_kelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6b34a9-ce98-4bec-a7c9-45fa05fceff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5834e08-33a9-44a8-b984-36c247680245","keywords":null,"link":"/itthon/202116_magyarra_kelet","timestamp":"2021. április. 22. 16:30","title":"Hamvay Péter: Magyarra Kelet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég ügyében, amellyel Zsámbék szerződött, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a képviselő. ","shortLead":"A cég ügyében, amellyel Zsámbék szerződött, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és környezetkárosítás gyanúja...","id":"20210423_szel_bernadett_zsambek_hulladek_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18892837-5497-4a99-b0ec-f4c78dc52c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_szel_bernadett_zsambek_hulladek_feljelentes","timestamp":"2021. április. 23. 12:48","title":"Feljelentést tesz Szél Bernadett, aki szerint kamionszámra hordják a szemetet egy természetvédelmi terület mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]