Ezért panaszkodhat Karácsony meg Fekete-Győr: Magyarországon is tesztelheti a Facebook a politikacsökkentést

[{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 09. 13:30","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","shortLead":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","id":"20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f541cac-7a6c-45bd-9979-82cbbd4fc689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. április. 08. 09:00","title":"Úgy is nagyot nőtt a magyar ipar teljesítménye, hogy a járműiparé visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetségnek szerdáig kellett informálnia az UEFA-t a nézők beengedéséről.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetségnek szerdáig kellett informálnia az UEFA-t a nézők beengedéséről.","id":"20210408_Foci_Eb_Telt_haz_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4e8af0-3ccd-41d3-986a-abbbcb6b8227","keywords":null,"link":"/sport/20210408_Foci_Eb_Telt_haz_Budapest","timestamp":"2021. április. 08. 19:07","title":"Foci Eb: Telt ház is lehet a budapesti meccseken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak – kiskamasz kortól egészen idős korig hatnak ránk. Habár számos helyen olvashatunk már ezekről a változásokról, vajon valóban tisztában vagyunk vele, mi miért történik a testünkben? ","shortLead":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak –...","id":"remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a51c17-90e5-4eef-88b3-634e28564404","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","timestamp":"2021. április. 09. 07:30","title":"Menopauza, korai klimax, perimenopauza: tegyünk rendet a fejekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak rövidfilmet rendez, novelláskötettel is készül Kovács Ákos.","shortLead":"Nemcsak rövidfilmet rendez, novelláskötettel is készül Kovács Ákos.","id":"20210408_akos_novella_rovidfilm_nemzeti_filmintezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790cb178-fc9a-4a4c-8fe0-de4e4e358995","keywords":null,"link":"/elet/20210408_akos_novella_rovidfilm_nemzeti_filmintezet","timestamp":"2021. április. 08. 15:27","title":"Ákos a saját novelláját fogja megfilmesíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet üdvözli a szóbeli érettségi eltörlését és a középiskolai nyitás elhalasztását, de szerintük a többi oktatási intézményben sem szabadna nyitni április 19-én.\r

\r

","shortLead":"A szakszervezet üdvözli a szóbeli érettségi eltörlését és a középiskolai nyitás elhalasztását, de szerintük a többi...","id":"20210409_PDSZ_Az_altalanos_iskolaknak_s_kellene_kinyitni_aprilis_19en","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df62bab0-3a08-4f59-86ac-c87039f9288b","keywords":null,"link":"/elet/20210409_PDSZ_Az_altalanos_iskolaknak_s_kellene_kinyitni_aprilis_19en","timestamp":"2021. április. 09. 09:05","title":"A PDSZ üdvözli a középiskolai nyitás halasztását, de szerintük ez kevés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d1095e-4ee0-42a4-9d87-219ff03b3da0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok.","shortLead":"Még nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok.","id":"20210408_Spar_kar_Szentendre_aruhaztuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d1095e-4ee0-42a4-9d87-219ff03b3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a9e987-4b4a-4cf6-993a-121942732b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_Spar_kar_Szentendre_aruhaztuz","timestamp":"2021. április. 08. 15:12","title":"Több száz millió forintos kárt okozott a szentendrei áruháztűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A koronavírus-járvány súlyosbította az emberkereskedelemmel kapcsolatos európai helyzetet, ezért a kormányoknak lépéseket kell tenniük - figyelmeztet az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésével foglalkozó szakértői csoport (GRETA) legfrissebb éves jelentése.","shortLead":"A koronavírus-járvány súlyosbította az emberkereskedelemmel kapcsolatos európai helyzetet, ezért a kormányoknak...","id":"20210409_A_jarvany_is_az_emberkereskedoknek_segitett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d29057-a6cf-4cf6-af59-ac0f9ade7127","keywords":null,"link":"/eurologus/20210409_A_jarvany_is_az_emberkereskedoknek_segitett","timestamp":"2021. április. 09. 18:40","title":"A járvány is az emberkereskedőknek segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]