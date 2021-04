Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának csökkentésére.","shortLead":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának...","id":"20210422_Biden_usa_klima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ec4ee-4d19-47eb-922a-ef2725d25824","keywords":null,"link":"/zhvg/20210422_Biden_usa_klima","timestamp":"2021. április. 22. 17:24","title":"Biden azt ígérte, 2030-ra megfelezik az USA károsanyag-kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","shortLead":"A Billie Jean King Kupát újra, bizonytalan időre elhalasztották.","id":"20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff3d22-0faa-4dde-b28b-df6290183d4c","keywords":null,"link":"/sport/20210422_magyar_teiszszovetseg_billie_jean_king_kupa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 12:05","title":"Elmarad a budapesti nemzetközi tenisztorna, a szövetség szerint nem lehet biztonságosan megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f11e0c7-ff71-4ea3-a99e-343b29a2d0e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március vége óta állomásozott rengeteg orosz katona az elcsatolt félszigeten.","shortLead":"Március vége óta állomásozott rengeteg orosz katona az elcsatolt félszigeten.","id":"20210423_oroszorszag_hadgyakorlat_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f11e0c7-ff71-4ea3-a99e-343b29a2d0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985718b-3abc-487b-aa8c-46367d4d764a","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_oroszorszag_hadgyakorlat_ukrajna","timestamp":"2021. április. 23. 11:06","title":"Megkezdte a hadgyakorlatozó erői kivonását a Krímből Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállamok a héten határoznak arról, hogy megindítják-e az eljárást az elmaradó szállítmányok miatt.","shortLead":"Az uniós tagállamok a héten határoznak arról, hogy megindítják-e az eljárást az elmaradó szállítmányok miatt.","id":"20210422_Per_Europai_Bizottsag_AstraZeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22250aec-6f06-442b-b7b4-46acd2dbadfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Per_Europai_Bizottsag_AstraZeneca","timestamp":"2021. április. 22. 12:40","title":"Pert indíthat az Európai Bizottság az AstraZeneca ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70139a6-9dbb-4f82-8327-dac2bf892bff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hisense tavaly novemberben bemutatott 100 hüvelykes lézertévéje után idén a világ első szónikus lézertévéjét dobta piacra, amely a vállalat közlése szerint áprilistól már Magyarországon is kapható.","shortLead":"A Hisense tavaly novemberben bemutatott 100 hüvelykes lézertévéje után idén a világ első szónikus lézertévéjét dobta...","id":"20210422_hisense_lezerteve_szonikus_tv_88l5vg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70139a6-9dbb-4f82-8327-dac2bf892bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff08424-dbc7-4256-8a53-c1e3476dde9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_hisense_lezerteve_szonikus_tv_88l5vg","timestamp":"2021. április. 22. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: megjött a világ első szónikus lézertévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig három csoportot készített fel a MOK egészségügyi munkára.","shortLead":"Eddig három csoportot készített fel a MOK egészségügyi munkára.","id":"20210423_magyar_orvosi_kamara_onkentes_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a173-1d37-4a55-858a-74b54209e0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_magyar_orvosi_kamara_onkentes_korhaz","timestamp":"2021. április. 23. 15:39","title":"Már dolgoznak az orvosi kamara önkéntesei háziorvosok mellett és kórházban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 23. 07:45","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]