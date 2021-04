Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem ért véget.","shortLead":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem...","id":"20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd340d82-6202-41a2-82b9-65c7bd341ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 13:23","title":"Müller Cecília elrendelte a tömeges oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0adb90-813e-48c4-8591-6e0e89bf573e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyengébb alapmodelleket követően a közel 500 lóerős csúcsváltozat is megérkezik a kereskedésekbe.","shortLead":"A gyengébb alapmodelleket követően a közel 500 lóerős csúcsváltozat is megérkezik a kereskedésekbe.","id":"20210423_kezdodik_a_legdurvabb_elektromos_ford_mustang_mache_gt_arusitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a0adb90-813e-48c4-8591-6e0e89bf573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6ed33c-fccb-47fc-8104-ff7d659009d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_kezdodik_a_legdurvabb_elektromos_ford_mustang_mache_gt_arusitasa","timestamp":"2021. április. 23. 06:41","title":"Kezdődik a legdurvább elektromos Ford Mustang Mach-E GT árusítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén ismerhetjük. Az Ember, nem adat nevű weboldal ezen változtatna.","shortLead":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén...","id":"20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e4331-bff8-4e58-872a-67510422c47d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","timestamp":"2021. április. 23. 08:03","title":"Ember, nem adat: emlékoldal mutatja be a koronavírus-járvány áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 23. 07:45","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pénteken egyeztet egymással az amerikai és az indonéz védelmi miniszter.","shortLead":"Pénteken egyeztet egymással az amerikai és az indonéz védelmi miniszter.","id":"20210423_Pentagon_segitseg_indonez_tengeralattjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41febebe-688b-4760-87a6-a4fa6085ed01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a696a-32a9-48a7-8e16-b677b7d798af","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Pentagon_segitseg_indonez_tengeralattjaro","timestamp":"2021. április. 23. 06:15","title":"A Pentagon felajánlotta a segítségét az elsüllyedt indonéz tengeralattjáró felkutatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Mindig azokat fogom képviselni, akiknek problémájuk van, és mindig fel fogom emelni a szavam, ha valami nem tetszik. Függetlenül attól ki van kormányon” – ígéri a zenész.



","shortLead":"„Mindig azokat fogom képviselni, akiknek problémájuk van, és mindig fel fogom emelni a szavam, ha valami nem tetszik...","id":"20210423_Majka_Szijjarto_Peternel_jartam_erre_a_nyakamba_szakadt_egy_gyuloletcunami","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac5a62f-cd51-45b3-857a-e0fbb16bf02b","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Majka_Szijjarto_Peternel_jartam_erre_a_nyakamba_szakadt_egy_gyuloletcunami","timestamp":"2021. április. 23. 12:08","title":"Majka: Szijjártó Péternél jártam, erre a nyakamba szakadt egy gyűlöletcunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy elértük a számot, ami azzal jár, hogy szombattól nyitnak a teraszok és este 11-kor kezdődik a kijárási tilalom.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy elértük a számot, ami azzal jár, hogy szombattól nyitnak a teraszok...","id":"20210423_Orban_Megvan_a_35_millio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a41e229-a101-4abd-b13a-128fbdf85321","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Orban_Megvan_a_35_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 23. 06:41","title":"Orbán Viktor: Megvan a 3,5 millió beoltott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2310408f-2dee-461e-86b4-4ba133042064","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken kezdődhetnek meg a csapatkivonások, Vlagyimir Putyin pedig kész fogadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.","shortLead":"Pénteken kezdődhetnek meg a csapatkivonások, Vlagyimir Putyin pedig kész fogadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.","id":"20210422_ukran_hatar_csapatkivonas_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2310408f-2dee-461e-86b4-4ba133042064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddd6eef-7dd5-484e-af4e-d760daad6a33","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_ukran_hatar_csapatkivonas_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 22. 18:14","title":"Visszavonják az orosz csapatokat az ukrán határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]