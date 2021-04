Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c23007a-b784-45f3-b6eb-5b2283756eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kontrollálatlanul sodródó kocsiba a férfi a nyitott ablakon ugrott be, ezzel elintézte a vélhetően drogok hatása alatt álló sofőrt is.","shortLead":"A kontrollálatlanul sodródó kocsiba a férfi a nyitott ablakon ugrott be, ezzel elintézte a vélhetően drogok hatása...","id":"20210426_nindzsa_auto_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c23007a-b784-45f3-b6eb-5b2283756eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06178455-8f47-4f20-baea-b736287ba79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nindzsa_auto_rendor","timestamp":"2021. április. 26. 15:01","title":"Nindzsaként állította meg az elszabadult autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az USA több tízmilliót halmozott fel az oltóanyagból, mert az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal nem adta meg az eloltáshoz szükséges sürgősségi engedélyt. ","shortLead":"Az USA több tízmilliót halmozott fel az oltóanyagból, mert az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal...","id":"20210427_Egyesult_Allamok_AstraZeneca_vakcinia_India","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a255e269-b538-4dba-8f9e-e073e45adf5e","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Egyesult_Allamok_AstraZeneca_vakcinia_India","timestamp":"2021. április. 27. 05:36","title":"Az Egyesült Államok megosztja az AstraZeneca-vakcináit más országokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d14036-f902-45af-8bd0-1aa5bcd59dcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személyautó-gyártás Magyarországon.","shortLead":"50 év kihagyás után, 1991 tavaszán éledt újjá a személyautó-gyártás Magyarországon.","id":"20210427_30_eves_az_esztergomi_suzuki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d14036-f902-45af-8bd0-1aa5bcd59dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014a3496-fc68-4af7-a583-e6a39dbb8f5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_30_eves_az_esztergomi_suzuki","timestamp":"2021. április. 27. 07:11","title":"30 éves az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe0989d-d067-49a9-aacf-2b7b4b9deed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Műemléki védettség alatt álló ingatlanokat vásárolhatnának meg a bérlők.","shortLead":"Műemléki védettség alatt álló ingatlanokat vásárolhatnának meg a bérlők.","id":"20210427_budai_var_eloterjesztes_borocz_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe0989d-d067-49a9-aacf-2b7b4b9deed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46191105-d676-4ac3-a138-7586f0e76779","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_budai_var_eloterjesztes_borocz_laszlo","timestamp":"2021. április. 27. 08:59","title":"Budai Vár: akciós áron vehetnék meg a bérlakásokat a lakók egy fideszes előterjesztés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik: a csalók által kiküldött e-mail ezúttal úgy néz ki, mintha valóban a pénzintézettől érkezett volna.","shortLead":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik...","id":"20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8074b2-d0c4-489f-a466-2ca23f269320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","timestamp":"2021. április. 26. 18:05","title":"Figyelmeztetést küldött ki a K&H: támadási hullám indult az ügyfelek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","shortLead":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","id":"20210427_rendor_demens_no_elfogas_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2c21-8b40-4970-9a7a-74ef5fe027bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_rendor_demens_no_elfogas_","timestamp":"2021. április. 27. 14:12","title":"Gúnyosan nevetgéltek a rendőrök egy idős, demens nő elfogásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szputnyik V-vel beoltottak számára is szabad lesz a mozgás a szigeten, ahol pénteken szigorítottak a járványügyi intézkedéseken a fertőzöttek számának emelkedése miatt. ","shortLead":"A Szputnyik V-vel beoltottak számára is szabad lesz a mozgás a szigeten, ahol pénteken szigorítottak a járványügyi...","id":"20210426_koronavirus_jarvany_ciprus_karanten_vedooltas_pcr_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1291d1-030e-45cc-adfb-3a3c5a3f9f40","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_koronavirus_jarvany_ciprus_karanten_vedooltas_pcr_teszt","timestamp":"2021. április. 26. 18:19","title":"Cipruson nem kell majd karanténba menniük a beoltottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb75ec-d962-4a5f-bf7b-da7189053572","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már letölthető az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója, az iOS 14.5. Érdemes minél hamarabb telepíteni a kompatibilis telefonokra. Egyik legérdekesebb újdonsága napjaink gyakran előforduló problémájára reagál: mostantól akár maszkban is feloldható a lezárt iPhone. ","shortLead":"Már letölthető az Apple mobilos rendszerének legújabb verziója, az iOS 14.5. Érdemes minél hamarabb telepíteni...","id":"20210427_apple_ios_145_szoftverfrissites_feloldas_maszkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9eb75ec-d962-4a5f-bf7b-da7189053572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0276c06-8fcd-423c-9e06-ebdb034a6ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_apple_ios_145_szoftverfrissites_feloldas_maszkban","timestamp":"2021. április. 27. 10:03","title":"Frissítse az iPhone-ját, hogy utána akár arcmaszkban is fel tudja oldani a lezárt képernyőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]