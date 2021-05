Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","shortLead":"A hivatalos bejelentés ugyan még várat magára, de információink szerint kedden még erre is sor kerül.","id":"20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2099ed6c-5253-4ced-b4f0-167483cff135","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Gulyasugy_Felmentik_a_rasszista_kijelentesei_miatt_bepanaszolt_szegedi_egyetemi_oktatot","timestamp":"2021. május. 04. 13:10","title":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","shortLead":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","id":"20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42d582e-7c1f-4879-b029-5576549274b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","timestamp":"2021. május. 05. 11:21","title":"A Hyundai prémiummárkája Európában üzen hadat a német riválisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","shortLead":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","id":"20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350d54c-829e-4c8d-b00c-a2adf5c4481b","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","timestamp":"2021. május. 04. 17:24","title":"Arrébb rakta Belgium határát egy földműves, mert zavarta a traktorozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","shortLead":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","id":"20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679573d-f504-46cc-a8fe-6673ee3abbd6","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","timestamp":"2021. május. 03. 16:20","title":"Újra megnyílt a Disneyland, de Miki egeret már nem lehet megölelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c86395-8c6e-49e6-aff0-17148eaf8c29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bécsi kereskedők 116 napig kényszerültek zárva tartani üzleteiket.","shortLead":"A bécsi kereskedők 116 napig kényszerültek zárva tartani üzleteiket.","id":"20210503_becs_vasarlas_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c86395-8c6e-49e6-aff0-17148eaf8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b51a09-c1d2-4fbf-955b-4676485de90b","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_becs_vasarlas_korlatozas","timestamp":"2021. május. 03. 21:57","title":"Bécsben megrohamozták az üzleteket a vásárlók, miután feloldották a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple legújabb termékébe, az AirTagbe cserélhető elem került, ezt azonban nem mindenki tartja szerencsésnek.","shortLead":"Az Apple legújabb termékébe, az AirTagbe cserélhető elem került, ezt azonban nem mindenki tartja szerencsésnek.","id":"20210504_apple_airtag_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce626fdc-37bd-4bdd-8529-f4604a7670ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_airtag_ausztralia","timestamp":"2021. május. 04. 15:03","title":"Nem árulja az új Apple-terméket egy ausztrál üzlet, mert attól tartanak, hogy kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is eladja.","shortLead":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is...","id":"20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e7887-619a-4af0-8c88-0da2dd407c9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","timestamp":"2021. május. 03. 15:05","title":"Nem bír a Facebookkal és a Google-lal a Verizon, inkább kiszáll a médiaiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Te is apa vagy? Rád várunk!","shortLead":"Te is apa vagy? Rád várunk!","id":"20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229b6bba-35ce-4e60-b13d-c1098b8624f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67756e-3162-4009-808e-37ff022ef37c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210504_Attol_meg_hogy_szulo_vagy_maradj_onmagad","timestamp":"2021. május. 04. 12:30","title":"Attól még, hogy szülő vagy, maradj önmagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]