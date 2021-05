Az elmúlt években több azonosítatlan repülő tárgyat is észlelt az amerikai hadsereg. Alig egy hónappal ezelőtt például egy háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, ami után hivatalos vizsgálat is indult, a leghíresebb videó pedig 2014-ben készült egy észlelésről, amit egy harci repülőgép kamerája rögzített.

A Pentagon az elmúlt években egy vizsgálóbizottságot is felállított, hogy ezekkel az észlelésekkel foglalkozzon. Most azonban őket fogják ellenőrizni, az amerikai védelmi minisztérium főfelügyelősége ugyanis bejelentette: kivizsgálja a Pentagon ufóvizsgálati programját – számolt be róla a Vice.

A felügyelőség által hétfőn közzétett levelében arról olvashatunk, hogy a vizsgálatot már 2021 májusában, vagyis még ebben a hónapban megkezdik. Ennek célja, hogy kiderüljön, a Pentagon milyen lépéseket tett az azonosítatlan légköri jelenségekkel (UAP) kapcsolatos történések kivizsgálása terén.

A főfelügyelő szerint a katonai parancsnokságok és a katonai rendőrség irodáit is átnézik majd.

A Pentagon ufóprogramja 2017 óta nyilvános, amikor is az azt vezető Lue Elizondo először beszélt erről a The New York Timesnak. Az eredeti programot a szenátus titokban finanszírozta. Ebből a programból szivárogtak ki videók, amelyek hitelességét később a Pentagon is elismerte. És, hogy megelőzzék az újabb szivárogtatásokat, a többi anyagot maguktól tették elérhetővé.

