[{"available":true,"c_guid":"3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol az olimpiai sportággá vált sportmászást világszínvonalon űzhetik. Közel 20 éve nem használt, eddig az ürességtől kongó magtárépületeket hasznosítottak újra. ","shortLead":"Az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Indotek Group kőbányai telephelyén olyan hatalmas mászóközpont létesült, ahol...","id":"20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f216c86-f646-437f-bb55-25736d942d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0874fc9-b55d-48c1-ab71-928c04a6206a","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Oriasi_maszokozpont_nyilt_ket_elhagyatott_magtarepuletben_Kobanyan","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Óriási mászóközpont nyílt két elhagyatott magtárépületben Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","id":"20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed463da9-bb92-4527-937c-52d8371ab0dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","timestamp":"2021. május. 11. 15:52","title":"Az EU már azon gondolkodik, mit tegyen a sok felgyülemlett vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ha nem sikerül, Magyarország nélkül fogadják el a Kínát a hongkongi demokráciába való beavatkozás miatt elítélő nyilatkozatot.","shortLead":"Ha nem sikerül, Magyarország nélkül fogadják el a Kínát a hongkongi demokráciába való beavatkozás miatt elítélő...","id":"20210510_Utolso_erobedobass_unios_diplomatak_Magyarorszagot_Kinat_elitelo_hatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6451ed5c-8254-48b0-bb99-87c4860ad6ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Utolso_erobedobass_unios_diplomatak_Magyarorszagot_Kinat_elitelo_hatarozat","timestamp":"2021. május. 10. 21:47","title":"Utolsó erőbedobással próbálják az uniós diplomaták meggyőzni Magyarországot a Kínát elítélő határozat elfogadádásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De a kuratóriumban is ülnek olyanok, akiknek a törvény szerint nem lenne szabad, és más súlyos problémák is felmerültek a független, szabadtéri és nemzetiségi színházak Emmi által koordinált támogatási rendszerében.","shortLead":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De...","id":"20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece62143-2d4b-4a83-b532-10e829d41c53","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","timestamp":"2021. május. 12. 06:30","title":"Kivéreztetés és törvénytelenség: problémás pénzosztás a független színházaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is veszteséget jelez előre. \r

\r

","shortLead":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is...","id":"20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d3889-581b-4d15-bf20-aa88f0138999","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","timestamp":"2021. május. 12. 07:29","title":"Újabb, rekordszinten veszteséges évet zárt a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miért nem tiltja a Facebook a félretájékoztatást a klímaváltozással kapcsolatban? Ezt kérdezi egy alapos vizsgálat után a Stop Funding Heat. Azt dokumentálták, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tájékoztatás hitelessége nem is része annak a politikának, amelyet a világ legnagyobb közösségi oldala folytat Mark Zuckerberg irányításával.","shortLead":"Miért nem tiltja a Facebook a félretájékoztatást a klímaváltozással kapcsolatban? Ezt kérdezi egy alapos vizsgálat után...","id":"20210512_A_Facebook_nem_lep_fel_a_kilmatagadokkal_szemben__allitja_egy_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7ff16-561d-4f7e-a411-5da1bc6ef44f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210512_A_Facebook_nem_lep_fel_a_kilmatagadokkal_szemben__allitja_egy_kutatas","timestamp":"2021. május. 12. 15:32","title":"A Facebook nem lép fel a klímatagadókkal szemben – állítja egy kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","id":"20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543619c3-fad4-455e-9015-fe08e3df4e78","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","timestamp":"2021. május. 12. 18:37","title":"Szlovéniában is megjelent a koronavírus indiai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli...","id":"20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3681661f-f53d-4328-85f4-3b97876490ac","keywords":null,"link":"/360/20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","timestamp":"2021. május. 12. 08:06","title":"Radar360: A háború küszöbén a Hamász és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]