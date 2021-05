Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov távozása esetén az FTC új vezetőedzője lehet.","shortLead":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov...","id":"20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd2787-76d3-47ce-8ac6-b4b4b6836e6f","keywords":null,"link":"/sport/20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","timestamp":"2021. május. 12. 10:42","title":"Roberto Donadoni is lehet a Ferencváros következő vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","shortLead":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","id":"20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f4846-bd21-47c5-93c6-64429245f4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","timestamp":"2021. május. 13. 08:11","title":"Balszerencsés a világ leggyorsabb autója, már szállítás közben összetörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162cde99-48e3-484c-b7dc-a8eabb977af2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyes manőverről korábban az RTL Híradó mutatott képeket.","shortLead":"A veszélyes manőverről korábban az RTL Híradó mutatott képeket.","id":"20210512_pinter_sandor_m7_chevrolette_corvette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162cde99-48e3-484c-b7dc-a8eabb977af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf0a57-6d05-43e6-81d5-a90bb8312160","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_pinter_sandor_m7_chevrolette_corvette","timestamp":"2021. május. 12. 16:32","title":"Eljárás indult a sofőr ellen, aki az M7-esen cikázott a Corvette-jével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden területen romlott a helyzet – derült ki Szél Bernadett rendőrségi adatigénylése után. ","shortLead":"Minden területen romlott a helyzet – derült ki Szél Bernadett rendőrségi adatigénylése után. ","id":"20210513_szel_bernadett_nok_elleni_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee52c8-4992-4865-8975-56f05f754a84","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_szel_bernadett_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2021. május. 13. 14:01","title":"88 százalékkal több volt a kapcsolati erőszak tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság átrendezheti az egész iparágat. ","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság...","id":"20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a939bed-7908-40d3-beeb-b6959f6d4a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","timestamp":"2021. május. 13. 07:27","title":"Az autóipar üzleti modelljét veszélyezteti a mikrochip-hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke egy korábbi Facebook-posztját kapta elő igaza bizonyításához.","shortLead":"A DK elnöke egy korábbi Facebook-posztját kapta elő igaza bizonyításához.","id":"20210513_gyurcsany_pfizeres_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4623170d-86f1-43de-bc1b-dde47186f8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_gyurcsany_pfizeres_oltas","timestamp":"2021. május. 13. 11:32","title":"Gyurcsány a pfizeres oltási akcióról: két hete mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]