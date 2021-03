Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9e3e050-c81a-4c92-b7d8-2576ade80f1c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vettel 2008-tól, első teljes Forma-1-es idényétől kezdve ad nevet autóinak. Ült már Julie, Éhes Heidi és Göndör Kylie volánjánál, míg a legutóbbi szezonban Lucillát kormányozta.","shortLead":"Vettel 2008-tól, első teljes Forma-1-es idényétől kezdve ad nevet autóinak. Ült már Julie, Éhes Heidi és Göndör Kylie...","id":"20210325_honey_ryder_vettel_forma_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e3e050-c81a-4c92-b7d8-2576ade80f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f9657d-6bda-493a-8e23-7914059299ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_honey_ryder_vettel_forma_1","timestamp":"2021. március. 25. 22:06","title":"Bond-lányról nevezte el idei autóját Sebastian Vettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Bloomberg szerint sok légitársaság csődbe mehet, ha ez a nyár is olyan lesz, mint a tavalyi.","shortLead":"A Bloomberg szerint sok légitársaság csődbe mehet, ha ez a nyár is olyan lesz, mint a tavalyi.","id":"20210326_80_milliard_dollaros_allami_tamogatas_kell_hogy_ne_menjenek_csodbe_a_legitarsasagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b432d055-16b7-4ded-88e0-0b5bdaa53fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450171e2-0368-4a91-a098-f1ae66c24acc","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_80_milliard_dollaros_allami_tamogatas_kell_hogy_ne_menjenek_csodbe_a_legitarsasagok","timestamp":"2021. március. 26. 14:31","title":"80 milliárd dolláros állami támogatás kell, hogy ne menjenek csődbe a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A miniszterelnöktől fügepálinkát kapott születésnapjára, de ott volt már a Fidesz Rendszerzáró házibuliján is. Bízik abban, hogy ez a kormány jót akar és azt mondja, nem magyarkodik, hanem magyar és kész. Zenekara, a Beatrice legenda, a Bikini hozzá fűződő két lemeze a magyar zene egy-egy magaslati pontja.","shortLead":"A miniszterelnöktől fügepálinkát kapott születésnapjára, de ott volt már a Fidesz Rendszerzáró házibuliján is. Bízik...","id":"202112_nagy_fero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acee8022-4ee5-4cb4-9e20-5c545cda5da0","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_fero","timestamp":"2021. március. 25. 19:00","title":"Nagy Feró: \"A kutya is oda megy, ahol simogatást kap\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll a háttérben, és megnéztük, mekkora az új Aczél György birodalma.","shortLead":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll...","id":"202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c852ac1c-b280-4fe2-b83e-8cd608a6f2bd","keywords":null,"link":"/360/202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","timestamp":"2021. március. 27. 11:00","title":"Demeter Szilárd lesz az új Aczél György? Központosítva ömlenek a milliárdok kultúrába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec2d11-e026-4917-8907-24e82ef94b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tanárok beoltásának részleteiről beszélt, Müller Cecília országos tiszti főorvos pedig a várandósok oltására vonatkozó ajánlásról tájékoztatott pénteken. ","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tanárok beoltásának részleteiről beszélt, Müller Cecília országos tiszti...","id":"20210326_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ec2d11-e026-4917-8907-24e82ef94b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5a0aa9-8f7a-4766-b312-e5498c214e13","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. március. 26. 12:02","title":"Operatív törzs: A várandósoknak is ajánlják a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7043c6-d2ef-407e-b5ac-bd9d7715678f","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Nehéz beszélni arról az erőszakról, amelyben összefonódik a rasszizmus és a nőgyűlölet, az ázsiai-amerikai közösségek azonban az atlantai lövöldözés után szó szerint életbevágónak tartják, hogy Amerika szembenézzen ezzel a problémával. Az elmúlt egy évben ugyanis mind inkább azt érezték: a gyűlölet és az erőszak célpontjai lettek.","shortLead":"Nehéz beszélni arról az erőszakról, amelyben összefonódik a rasszizmus és a nőgyűlölet, az ázsiai-amerikai közösségek...","id":"20210325_Az_azsiai_nok_es_a_kisertes_egy_onfelmento_narrativa_pusztitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e7043c6-d2ef-407e-b5ac-bd9d7715678f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e145225-6567-4f7f-a1b5-d9aac12f1948","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Az_azsiai_nok_es_a_kisertes_egy_onfelmento_narrativa_pusztitasa","timestamp":"2021. március. 25. 18:05","title":"Az ázsiai nők és a kísértés: egy önfelmentő narratíva pusztítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho hadügyminiszter budapesti látogatása kapcsán. ","shortLead":"\"Közös hadgyakorlatok is lehetnek európai partnereinkkel\" – ezt hangsúlyozza a pekingi Global Times Vej Fengho...","id":"20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f151dbed-0aaf-4a74-8d53-c036d53c4416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a64e4-c078-4f54-92c0-0bc2d1cac754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Nem_veletlen_hogy_pont_most_jon_a_kinai_hadugyminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2021. március. 26. 16:58","title":"Nem véletlen, hogy pont most jön a kínai hadügyminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap egy birtokába került dokumentum szerint azt írja, hogy mintegy 2600 intenzív ágy van az országban, a kormány viszont jelenleg 3145-öt tart számon.

","shortLead":"A lap egy birtokába került dokumentum szerint azt írja, hogy mintegy 2600 intenzív ágy van az országban, a kormány...","id":"20210326_Lelegeztetogep_korhazi_agy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6013d3c-45e4-43da-9cdc-a19afa4a72fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Lelegeztetogep_korhazi_agy","timestamp":"2021. március. 26. 07:49","title":"Népszava: Kevesebb lélegeztetőgépes kórházi ágy lehet, mint amennyit a kormány említett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]