Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"819ddcf0-d8d3-408a-8361-a11c6d4168bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az információs forradalom és a környezetvédelmi törekvések az építőanyagokkal és az épületekkel szembeni igényeket is átalakítják.","shortLead":"Az információs forradalom és a környezetvédelmi törekvések az építőanyagokkal és az épületekkel szembeni igényeket is...","id":"20210514_fal_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819ddcf0-d8d3-408a-8361-a11c6d4168bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a666c9c7-b52c-47cb-b31a-72cd769023ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_fal_innovacio","timestamp":"2021. május. 14. 10:30","title":"A jövő téglája: gondolkozik, energiát tárol, és robot rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves és méltán elismert AnTuTu benchmark pontszámai alapján kialakult a legerősebb csúcs- és középkategóriás androidos telefonok friss toplistája, amely az április végéig megjelent mobilokat mutatja.","shortLead":"A neves és méltán elismert AnTuTu benchmark pontszámai alapján kialakult a legerősebb csúcs- és középkategóriás...","id":"20210514_legerosebb_androidos_telefonok_2021_aprilis_antutu_toplista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53febe54-c1f7-41a2-ba0c-beecd69fde6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_legerosebb_androidos_telefonok_2021_aprilis_antutu_toplista","timestamp":"2021. május. 14. 12:03","title":"Ezek most a legerősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","shortLead":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","id":"20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdc553-c4a6-4a2c-8a55-10b3b3d7bec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","timestamp":"2021. május. 15. 13:40","title":"Az EMMI szerint félremagyarázták a levelüket, semmilyen kórházat nem akarnak bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosának hivatala ugyanakkor több ajánlást is megfogalmazott az ellenőrzés után.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosának hivatala ugyanakkor több ajánlást is megfogalmazott az ellenőrzés után.","id":"20210514_Etkeztetes_gyermekotthon_ombudsman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27672854-1bc2-46e0-99ea-03a75adb9414","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Etkeztetes_gyermekotthon_ombudsman","timestamp":"2021. május. 14. 14:31","title":"Az ombudsman szerint nem bántalmazták a gyerekeket a kalocsai gyermekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések okosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések...","id":"20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab011cc-cd9d-4e54-b941-47f0c6e0929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","timestamp":"2021. május. 15. 10:03","title":"Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b2237-27df-4b2e-b7e3-5520a7aee004","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hasít a Pfizer és a Moderna, a BioNTech pedig felkerült a térképre. A vakcinaágazat azonban csak töredékét adja a gyógyszeripar teljes bevételének. ","shortLead":"Hasít a Pfizer és a Moderna, a BioNTech pedig felkerült a térképre. A vakcinaágazat azonban csak töredékét adja...","id":"202119__vakcinagyartok__kiugro_bevetelek__brandepites__covidprofit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117b2237-27df-4b2e-b7e3-5520a7aee004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5431505-b7e5-4669-a936-a1a2111c9406","keywords":null,"link":"/360/202119__vakcinagyartok__kiugro_bevetelek__brandepites__covidprofit","timestamp":"2021. május. 14. 15:00","title":"Rengeteget lehetett keresni a vakcinákon, de volt, aki lemondott a haszonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","shortLead":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","id":"20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0e2d5-ba0f-4167-8547-082a2ac12f20","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 14. 12:35","title":"Operatív törzs: Hamarosan elfogy a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]