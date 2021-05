Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9acdd367-3cac-42d0-908b-08cc87fb410d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Damon Weaver gyerekként, 2009-ben készíthetett interjút az amerikai elnökkel, Joe Bident még alelnökként kérdezte.","shortLead":"Damon Weaver gyerekként, 2009-ben készíthetett interjút az amerikai elnökkel, Joe Bident még alelnökként kérdezte.","id":"20210516_Meghalt_23_evesen_a_fiu_aki_11_evesen_Barack_Obamaval_interjuzott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acdd367-3cac-42d0-908b-08cc87fb410d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f3d6ba-9a41-497d-a102-f9e6aa8d585c","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Meghalt_23_evesen_a_fiu_aki_11_evesen_Barack_Obamaval_interjuzott","timestamp":"2021. május. 16. 12:50","title":"Meghalt 23 évesen a fiú, aki 11 évesen Barack Obamával interjúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","shortLead":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","id":"20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaf81c9-dc2d-4483-9f23-23ac20c5aa0a","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","timestamp":"2021. május. 16. 13:23","title":"78 évesen szerzett diplomát egy amerikai dédnagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar filmre.","shortLead":"Az össznézőszám még így is döbbenetesen alacsony. 173-an ültek be az Oscar-díjas film premierjére, ezren az új magyar...","id":"20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55ee097-3830-4dc2-80fb-f3fca2228435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d2c16-7024-4be0-b172-a7bfe9f3f8de","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Tizenotszor_annyian_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon_mint_ket_hete","timestamp":"2021. május. 17. 15:42","title":"Tizenötször annyian moziztak a hétvégén Magyarországon, mint két hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","shortLead":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","id":"20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482cb1ab-e09a-4056-a4fc-8a18d68607a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","timestamp":"2021. május. 16. 17:15","title":"300 ezer forintért is hirdetnek nyári tábort gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64686b2-9ba1-496d-ac69-708a52e32ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőrök kimentettek a Dunából az Erzsébet hídról leesett egyetemistát is.","shortLead":"A vízirendőrök kimentettek a Dunából az Erzsébet hídról leesett egyetemistát is.","id":"20210516_Osszeveszett_az_anyukajaval_a_rendorok_talaltak_meg_a_Dunanal_a_specialis_nevelesi_igenyu_kamaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64686b2-9ba1-496d-ac69-708a52e32ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ac5d4-6b1c-487f-8595-982c37a74602","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Osszeveszett_az_anyukajaval_a_rendorok_talaltak_meg_a_Dunanal_a_specialis_nevelesi_igenyu_kamaszt","timestamp":"2021. május. 16. 10:10","title":"Összeveszett az anyukájával, a rendőrök találták meg a Dunánál a speciális nevelési igényű kamaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra mindössze 5-6 millió utassal számol a légitársaság.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra...","id":"20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f89c5dd-7315-49d7-a8d1-dc29e56b8863","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","timestamp":"2021. május. 17. 11:58","title":"Komoly veszteséggel zárta az évet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és a diszkrimináció ellen.","shortLead":"A Miss Universe idei aspiránsai közül többen is szimbolikus gesztusokkal tiltakoztak a kifutón a gyűlölet és...","id":"20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ccd1f6-b42a-4a6b-bb43-718a0976aa1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d92e175-c2d2-489e-ae8b-de7267be2894","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Politikai_uzenetek_atadasara_hasznaltak_a_szepsegversenyt_a_potencialis_kiralynok","timestamp":"2021. május. 17. 11:57","title":"Politikai üzenetek átadására használták a szépségversenyt a versenyzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy embert szombat délután Érd alsó előtt egy Tárnokra tartó vonat - közölte a Mávinform a Facebookon.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert szombat délután Érd alsó előtt egy Tárnokra tartó vonat - közölte a Mávinform a Facebookon.","id":"20210515_Gazolt_a_vonat_Erden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c58e87-33c8-4f6d-b2a4-4b24b3e404c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Gazolt_a_vonat_Erden","timestamp":"2021. május. 15. 19:44","title":"Gázolt a vonat Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]