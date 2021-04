Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","shortLead":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","id":"20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55663058-42cb-435e-93e5-35feecddf439","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 16. 08:19","title":"Szabálysértés lehet mobilozva átkelni a zebrán Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás ellenértékét apróval rendeznünk, pláne, ha nem volt a fizetéshez szükséges összegnek megfelelő fémpénz nálunk. A jó hír az, hogy egyre több országban – legyen szó egy egyszerű vásárlásról akár – a tranzakciók javarészt már készpénzmentesen zajlanak. A statisztikák szerint azonban Magyarország még messze van ettől, noha az igény fokozatosan nő a készpénzhelyettesítő eszközök használata iránt, s egyre többen élnek is e lehetőséggel. ","shortLead":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás...","id":"20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a80b15e-947a-41e4-bc11-6113c102804b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","timestamp":"2021. április. 15. 14:30","title":"Az aprócsörgetéstől az érintésig: egyre több ország válhat készpénzmentessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","shortLead":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","id":"20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6deb8d-ecb5-4cae-89b2-02305d8effc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","timestamp":"2021. április. 15. 14:28","title":"Hatórás sorok a Heathrow-n, volt, hogy a rendőröknek kellett rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkálatok idén kezdődnek. A gyár a tervek szerint évente legalább száz katonai járművet fog készíteni.","shortLead":"A munkálatok idén kezdődnek. A gyár a tervek szerint évente legalább száz katonai járművet fog készíteni.","id":"20210415_hadiipar_gyar_kaposvar_katonai_jarmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4244a1b0-715c-4135-a890-5a52872dad1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a316eb47-b397-4555-b92d-97efbadc814b","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_hadiipar_gyar_kaposvar_katonai_jarmu","timestamp":"2021. április. 15. 20:31","title":"Hadiipari gyárat építenek Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74b3a5d-a9f7-4280-9faf-72895aafd029","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a sütővel van baj, ha löttyedt és sápadt marad a mélyhűtött hasábburgonya – fordultak a háziasszonyokhoz és háziférfiakhoz német szakértők. ","shortLead":"Nem a sütővel van baj, ha löttyedt és sápadt marad a mélyhűtött hasábburgonya – fordultak a háziasszonyokhoz és...","id":"202115_akrilamidkockazat_tulsult_krumpli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74b3a5d-a9f7-4280-9faf-72895aafd029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2372e8ae-2838-407c-8ca7-819b2a3781ac","keywords":null,"link":"/360/202115_akrilamidkockazat_tulsult_krumpli","timestamp":"2021. április. 15. 14:00","title":"Szándékosan rosszul írják a fagyasztott krumpli csomagolásán, meddig kell sütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","shortLead":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","id":"20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8ae343-abda-43be-be8a-1f7ebff9877b","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","timestamp":"2021. április. 16. 10:18","title":"Majdnem egy évvel csökkent itthon a várható élettartam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (ELKH-CSFK) vezette azt a kutatócsoportot, amely megvizsgálta a parti szűrésű kutakból származó csapvizek összetételét Budapesten és környékén. Tanulmányuk szerint a csapvizekben kimutatható rendkívül alacsony gyógyszer-koncentrációnak nincs humánegészségügyi kockázata, a vegyületek jelenléte a közép- és hosszú távú vízbázisvédelem szempontjából ugyanakkor figyelmeztető jel a szakemberek számára.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (ELKH-CSFK) vezette azt...","id":"20210415_csapviz_budapest_gyogyszerszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed8b99-381c-4f61-83c3-e4aa70203f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_csapviz_budapest_gyogyszerszennyezes","timestamp":"2021. április. 15. 16:33","title":"Jó hír jött a budapesti csapvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijárási tilalom este 10-től reggel 5-ig érvényben marad, a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is kötelező.","shortLead":"A kijárási tilalom este 10-től reggel 5-ig érvényben marad, a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is kötelező.","id":"20210416_olaszorszag_tantermi_oktatas_terasz_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77462688-4124-48bd-b686-469d3ae1ad2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_olaszorszag_tantermi_oktatas_terasz_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 20:26","title":"Olaszországban április 26-tól újraindul a tantermi oktatás és nyitnak a teraszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]