[{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult, családokat segítő innovatív központ, a Kincs Smart Family Centrum - jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter szombaton a családok nemzetközi napján, Budapesten.","shortLead":"Pályázatot hirdet családokat segítő, okos megoldásokat nyújtó startup vállalkozásoknak az újonnan megalakult...","id":"20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ec1640-5351-406f-91a9-9d490123bdfe","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Startupok_ritka_peldanyait_keresi_Novak_Katalin","timestamp":"2021. május. 15. 12:59","title":"Startupok ritka példányait keresi Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraeli katonai repülőgépek légicsapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését.\r

","shortLead":"Izraeli katonai repülőgépek légicsapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra...","id":"20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7b1b6-8572-41c2-9356-7e9182152221","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","timestamp":"2021. május. 17. 05:32","title":"Izraeli-palesztin konfliktus: rakétatámadásra légi csapás volt a válasz hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A DK-s politikus megmondja, mire ne legyen büszke az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként induló főpolgármester.","shortLead":" A DK-s politikus megmondja, mire ne legyen büszke az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként induló...","id":"20210516_Simicska_Lajos_miatt_szolt_be_Karacsony_Gergelynek_a_DKs_Szabo_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8b22d8-54c6-4d0b-8d2a-33714e6f27f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Simicska_Lajos_miatt_szolt_be_Karacsony_Gergelynek_a_DKs_Szabo_Zoltan","timestamp":"2021. május. 16. 21:54","title":"Simicska Lajos miatt szólt be Karácsony Gergelynek a DK-s Szabó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","shortLead":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","id":"20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd587426-ac1a-464a-b0ff-26c93564b038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","timestamp":"2021. május. 16. 18:37","title":"Nem kockázatos szünetelő egyéni vállalkozótól befogadni számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április végi rendezvényén egy igen erősnek mondott iPad Prót is bejelentett az Apple. Korai benchmark méréskből azóta kiderült, egyáltalán nem volt túlzás ez a jelző.","shortLead":"Április végi rendezvényén egy igen erősnek mondott iPad Prót is bejelentett az Apple. Korai benchmark méréskből azóta...","id":"20210516_mi_ipad_pro_korai_benchmark_meresek_eredmenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975ba2e-0bbe-4c9e-a63e-672eadeed170","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_mi_ipad_pro_korai_benchmark_meresek_eredmenyei","timestamp":"2021. május. 16. 14:03","title":"Dicséri az Apple az M1-es iPad Prót, de mit mondanak a mérések?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","shortLead":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","id":"20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78dd9c-ca05-485e-b9ea-af6c1a9b0cff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","timestamp":"2021. május. 17. 07:32","title":"Publicus: a magyarok negyede kevesebb pénzből kénytelen megélni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d84599-393c-42df-89ef-d60f73cf2e1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló következményeit sem lehet kizárni.","shortLead":"Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló...","id":"20210517_varosi_zajok_madarfiokak_eneke_zebrapintyek_maxplanck","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d84599-393c-42df-89ef-d60f73cf2e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f22dccb-2d2f-4289-a6ad-e861a18130df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_varosi_zajok_madarfiokak_eneke_zebrapintyek_maxplanck","timestamp":"2021. május. 17. 07:03","title":"Egy kísérletből derült ki, micsoda hatással vannak a madárfiókákra a város zajai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset történt. A rendőrség legfrissebb információi szerint a balesetben nyolcan megsérültek és hét jármű rongálódott meg, köztük rendőrségi autók is.","shortLead":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset...","id":"20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f9af6c-21aa-4cea-9512-4bfdaadd6cab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","timestamp":"2021. május. 15. 16:54","title":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]