Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal korábban. Ma éjjeltől már katonák is fognak járőrözni az utcákon, rendőrökkel közösen.","shortLead":"A miniszterelnök a Tényeknek adott interjújában már sokkal jobb esélyeket adott az egészségügynek, mint egy nappal...","id":"20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6e35cd-6ceb-4cd0-b94d-53b75aca2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638168f2-4361-400d-a95d-4c6532ea8b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_orban_egeszsegugy_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 19:39","title":"Orbán: Most már 99,99 százalék, hogy az egészségügy túléli a pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","shortLead":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","id":"20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e80d111-303e-4b54-bec1-82d491451ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. november. 10. 11:35","title":"Egy oxfordi professzor szerint jövő tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968d0c27-c91f-4582-bf3e-598aec2d5404","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évtizede nincs karácsony Kevin nélkül. ","shortLead":"Három évtizede nincs karácsony Kevin nélkül. ","id":"20201110_Reszkessetek_betorok_film_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968d0c27-c91f-4582-bf3e-598aec2d5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bd94a8-4a34-427a-ab89-7892e175e8ff","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Reszkessetek_betorok_film_karacsony","timestamp":"2020. november. 10. 11:40","title":"Kapaszkodjon meg: éppen ma 30 éves a Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült újdonság jóval tovább megy ezeknél: segít a traumás rémálmokban szenvedőknek a pihentetőbb éjszakai alvásban.","shortLead":"Egyre több okosóra, sőt fitneszkarkötő is kínál alvásfigyelési funkciókat. Azonban egy, az Apple Watchra készült...","id":"20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ceec07d-31c0-4a7b-a09c-2abbb7018ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93faefe-3741-438e-bbd3-38a64f71e0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nightware_alkalmazas_apple_watch_remalmok_erzekelese_megszakitasa","timestamp":"2020. november. 11. 10:03","title":"Szó szerint megszakíthatja a rémálmokat egy Apple Watchra készült alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","shortLead":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","id":"20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03776dfe-779a-4605-9cd1-73074a7e36ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","timestamp":"2020. november. 10. 11:52","title":"Elkészült a Forma–1 2021-es versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti stádiumban lévő CoronaVac tesztelését azt követően függesztették fel, hogy meghalt egy önkéntes. De az esetnek állítólag nincs köze az oltóanyaghoz.","shortLead":"A kísérleti stádiumban lévő CoronaVac tesztelését azt követően függesztették fel, hogy meghalt egy önkéntes. De...","id":"20201111_brazilia_kinai_vakcina_coronavac_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81678538-cea1-439f-aa01-3ab146d10144","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_brazilia_kinai_vakcina_coronavac_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 11. 19:06","title":"Brazília folytatja a kínai koronavírus-vakcina tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"A járvány miatt döbbentek rá, hogy változtatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak csökkenést. Az influenza elleni oltónyagból még rendeltek, illetve gyártják is; és újabb 1 millió adag Favipiravir fog érkezni Magyarországra. Ez hangzott el a keddi operatív törzs-sajtótájékoztatón.","shortLead":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak...","id":"20201110_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24de4c5-51cc-470f-bcb8-5d46b211f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 10. 13:31","title":"Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]