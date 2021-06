Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81314650-ce45-45bd-8110-c4bfaf931294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új klipjében egy pizsamás csajbulin twerkel.","shortLead":"Új klipjében egy pizsamás csajbulin twerkel.","id":"20210604_Billie_Eilish_Lost_Cause_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81314650-ce45-45bd-8110-c4bfaf931294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac99d009-7ac5-4c4f-8b32-7ce94937c881","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Billie_Eilish_Lost_Cause_videoklip","timestamp":"2021. június. 04. 11:59","title":"Billie Eilish lánybulira cserélte a vérző szemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48b7170-489f-465a-8be1-1cf3a069a3b4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős magyar állami hátszéllel sikerült beindítani az orosz Transzmasholding és Szalay-Bobrovniczky Kristóf közös egyiptomi vasútikocsi-üzletét. Továbbra sem látszik, a kormányszóvivő férje mit tesz hozzá az üzlethez azon kívül, hogy jóban van a magyar kormánnyal. A biznisz már 2020-ban összehozott 8 milliárd forint nyereséget, szóval biztos képes lesz kitermelni a belé tett kölcsönöket és kedvezményeket.","shortLead":"Jelentős magyar állami hátszéllel sikerült beindítani az orosz Transzmasholding és Szalay-Bobrovniczky Kristóf közös...","id":"20210604_oroszmagyar_vonatbiznisz_transzmasholding_beszamolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b48b7170-489f-465a-8be1-1cf3a069a3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1baa20c-20f2-435c-8d09-8d7db634fa0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_oroszmagyar_vonatbiznisz_transzmasholding_beszamolok","timestamp":"2021. június. 04. 18:00","title":"A kormányszóvivő férjének bejött az orosz-magyar vonatbiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parádé, utcabál, élő koncert – a brit uralkodó platinajubileumának megadják a módját.","shortLead":"Parádé, utcabál, élő koncert – a brit uralkodó platinajubileumának megadják a módját.","id":"20210603_Erzsebet_kiralyno_70_eves_uralkodasat_negynapos_bulival_unnepelik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba89b8d-3a2a-4f9b-a17b-b86b1390c9ea","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Erzsebet_kiralyno_70_eves_uralkodasat_negynapos_bulival_unnepelik","timestamp":"2021. június. 03. 11:13","title":"II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodását négynapos bulival ünnepelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vád képviselői szerint a szokásos börtönbüntetés dupláját kellene kiszabni Derek Chauvinra, a védelem próbaidőre bocsátást kér.","shortLead":"A vád képviselői szerint a szokásos börtönbüntetés dupláját kellene kiszabni Derek Chauvinra, a védelem próbaidőre...","id":"20210603_george_floyd_chauvin_vad_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5fc6a1-b565-4abd-a4f8-c3f61d74dedb","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_george_floyd_chauvin_vad_borton","timestamp":"2021. június. 03. 15:45","title":"30 évre küldené börtönbe az ügyészség a George Floydot megölő rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több jel is arra utal, hogy a Microsoft lecserélné a Windows 10 nevet, és új nevet ad a június közepén érkező verziónak.","shortLead":"Több jel is arra utal, hogy a Microsoft lecserélné a Windows 10 nevet, és új nevet ad a június közepén érkező verziónak.","id":"20210603_microsoft_windows_11_nevvaltozas_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77612f70-2406-4bbe-a5f7-9ad68a573967","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_microsoft_windows_11_nevvaltozas_frissites","timestamp":"2021. június. 03. 19:03","title":"Ez lehet a következő Windows neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd3d7f2-92eb-4db2-980a-1ee7d988b65e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem maradt több magyar teniszező versenyben a Roland Garroson.","shortLead":"Nem maradt több magyar teniszező versenyben a Roland Garroson.","id":"20210603_Fucsovics_Roland_Garros_paros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd3d7f2-92eb-4db2-980a-1ee7d988b65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7258549e-cb34-4438-8191-bdb6072e8589","keywords":null,"link":"/sport/20210603_Fucsovics_Roland_Garros_paros","timestamp":"2021. június. 03. 17:58","title":"Párosban is kiesett Fucsovics a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f5ebb2-1aea-4177-aa82-6e9690579137","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros volt vezetőedzője azt mondja, továbbra is értetlenül áll a történtek előtt. ","shortLead":"A Ferencváros volt vezetőedzője azt mondja, továbbra is értetlenül áll a történtek előtt. ","id":"20210604_szerhij_rebrov_ferencvaros_szerzodest_bontott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8f5ebb2-1aea-4177-aa82-6e9690579137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0567d4-7fb0-4af0-90d6-18aea1740230","keywords":null,"link":"/sport/20210604_szerhij_rebrov_ferencvaros_szerzodest_bontott","timestamp":"2021. június. 04. 13:48","title":"Rebrov a Fradiról: Aláírtuk a szerződés felbontását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament jogosan hagyta figyelmen kívül a tartózkodó szavazatokat, mikor elfogadta a hetes cikk szerinti eljárást elindító állásfoglalást","shortLead":"Az Európai Parlament jogosan hagyta figyelmen kívül a tartózkodó szavazatokat, mikor elfogadta a hetes cikk szerinti...","id":"20210603_ecj_sargentini_jelentes_ketharmad_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2987b99-6b4d-4c1e-bb20-3875864d9430","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_ecj_sargentini_jelentes_ketharmad_itelet","timestamp":"2021. június. 03. 09:55","title":"Elvesztette a magyar kormány a Sargentini-jelentés kapcsán indított pert az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]