A baleset Győrnél történt. A család állapota stabil. A szombathelyi kézicsapat elnöke és családja ült az autóban, amelyik lezuhant az M1-es autópályáról

Gyorsan meglett az elkövető, állatkínzásért felelhet.

Kitett egy férfi hat kölyökkutyát az út szélére egy dobozba, amire rá volt írva a címe – elkapták

Az építkezésen váratlanul Elon Musk is megjelent.

Hónapokat késik az első európai Tesla-gyár beindítása

Életveszélyesen megsérült az autó vezetője.

Patakba zuhant egy autó Pécsen, a sofőr kis híján megfulladt

Az előző elnök, Donald Trump nem volt hajlandó publikálni a dokumentumokat.

Megígérte, megtette: nyilvános Joe Biden adóbevallása

Egy felmérés szerint még lenne is esélye a győzelemre. ","shortLead":"Egy felmérés szerint még lenne is esélye a győzelemre. Matthew McConaughey komolyan fontolgatja, hogy indul Texas kormányzói címéért

A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. Ütközött, majd felborult egy autó a XIII. kerületben

Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek. "Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk" – diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről