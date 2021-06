Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c1a59957-23b1-4713-a3a2-a0d0fadef8cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Letért a lehajtónál, aztán már nem tudták megtalálni.","shortLead":"Letért a lehajtónál, aztán már nem tudták megtalálni.","id":"20210609_eroller_m1_autopalya_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a59957-23b1-4713-a3a2-a0d0fadef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635af721-9c11-4983-823f-c4c040a0940f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_eroller_m1_autopalya_magyar_kozut","timestamp":"2021. június. 09. 07:53","title":"Rollerrel rázta le a rendőröket egy férfi az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","shortLead":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","id":"20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9637d29c-4d20-43c9-87fa-29fe7ff62cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","timestamp":"2021. június. 09. 17:28","title":"Oroszi Beatrix: Nem elegendő a 75 százalékos átoltottság sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92acd8af-2c8d-46ba-b0e0-6844719b9381","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális élmények, a lélegzetelállító látkép és gasztronómia lenyűgözi az idelátogatókat. A legtöbben Mozart szülővárosaként ismerik a várost, de ezen túl is rengeteg izgalmat tartogat az Alpok kapuja.","shortLead":"A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális...","id":"feelaustria_20210601_Salzburgot_latni_kell_tippek_hogy_fedezzuk_fel_Ausztria_egyik_legszebb_pontjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92acd8af-2c8d-46ba-b0e0-6844719b9381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c57fb2b-bdea-4b5e-85f9-6e4c247b0ea3","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210601_Salzburgot_latni_kell_tippek_hogy_fedezzuk_fel_Ausztria_egyik_legszebb_pontjat","timestamp":"2021. június. 09. 07:30","title":"Salzburgot látni kell: tippek, hogy fedezzük fel Ausztria egyik legszebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","id":"20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e53769-3c16-4b80-9ad5-257705699882","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 08. 15:08","title":"Müller Cecília: Orvosi javaslatra kaphat másik típusú vakcinát, akinek az első adag után súlyos reakciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté vált Habony.","shortLead":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté...","id":"20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d410788-782f-4aa3-a211-33ade3c99571","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","timestamp":"2021. június. 08. 19:30","title":"Habony Árpád felbukkant egy toszkánai vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f1a78-732f-463d-b226-4204e7163084","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magát kulturális utcalapként meghatározó Csillagszálló 16. évfolyama első számát a bűnbakkeresés-bűnbaklét problematikájának szentelte.","shortLead":"A magát kulturális utcalapként meghatározó Csillagszálló 16. évfolyama első számát a bűnbakkeresés-bűnbaklét...","id":"202122_folyoirat__kikialtas_kerdese_csillagszallo__abunbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f1a78-732f-463d-b226-4204e7163084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b0f57-31e4-46e3-99fd-520e710e3cb0","keywords":null,"link":"/360/202122_folyoirat__kikialtas_kerdese_csillagszallo__abunbak","timestamp":"2021. június. 08. 12:30","title":"\"Mindenkinek van bűnbakja, még a bűnbakoknak is?\" – folyóiratajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, az ellenzék megpróbál politikai tőkét kovácsolni abból, hogy Kövér László parlamenti elnök sorozatban egyre nagyobb összegekre bünteti a parlamenti képviselőiket. A házelnök szigora a legritkább esetben sújt le kormánypárti politikusra, pedig személyeskedő, olykor kocsmai stílusú beszólásból egyik politikai oldalon sincs hiány. ","shortLead":"Úgy tűnik, az ellenzék megpróbál politikai tőkét kovácsolni abból, hogy Kövér László parlamenti elnök sorozatban egyre...","id":"20210608_kover_laszlo_ellenzek_buntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eba432f-a1cb-4c25-92a4-6ed868d08e73","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_kover_laszlo_ellenzek_buntetesek","timestamp":"2021. június. 08. 11:30","title":"Kövér László végre észrevette, hogy a rekordbüntetésekből az ellenzék kovácsol fegyvert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]