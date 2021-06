Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal, sem pedig a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos hirdetések nem jelenhetnek meg. És a politikai tartalmak sem.","shortLead":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal...","id":"20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c93124-2edc-4e90-9f89-96cacb45b6f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","timestamp":"2021. június. 15. 17:03","title":"Kitiltja a politikát a legértékesebb hirdetési felületéről a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598","c_author":"Balla Györgyi, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben elherdálná azokat az ingatlanokat, amelyek a társadalom széles rétegeinek segítenek.","shortLead":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben...","id":"202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdfcd26-59ad-4714-8fa1-901d1cf1cf42","keywords":null,"link":"/360/202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","timestamp":"2021. június. 16. 11:00","title":"Az önkormányzatok egérutat nyertek, de a lakhatási válság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15721ce8-6767-467c-a87a-73e4298e6596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az online közösség egy része szerint a döntetlen sem kizárható, és olyanok is akadnak, akik úgy vélik: megverjük a portugálokat.","shortLead":"Az online közösség egy része szerint a döntetlen sem kizárható, és olyanok is akadnak, akik úgy vélik: megverjük...","id":"20210615_portugalia_magyarorszag_foci_eb_junius_15_internetezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15721ce8-6767-467c-a87a-73e4298e6596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec7f83d-4aad-4e73-9599-7192dedaa547","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_portugalia_magyarorszag_foci_eb_junius_15_internetezok","timestamp":"2021. június. 15. 12:19","title":"A magyar internetezők nagyobb része portugál győzelemre számít ma este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával ellentétben voltak élő denevérek a vuhani víruslaborban.","shortLead":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával...","id":"20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56edf544-f6ba-456b-83fb-2629790ceb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","timestamp":"2021. június. 15. 16:16","title":"Sky News: Ez a videó bizonyítja, hogy Kína nem mondott igazat a koronavírus eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaac82c-c36d-4dfe-9c94-99f1f2097937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Xbox Series Mini néven dobja piacra az új fejlesztését – egy hűtőgépet.","shortLead":"A Microsoft Xbox Series Mini néven dobja piacra az új fejlesztését – egy hűtőgépet.","id":"20210614_microsoft_xbox_series_mini_hutoszekreny_e3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eaac82c-c36d-4dfe-9c94-99f1f2097937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb3820-261a-4f6a-ac9c-75f08f675cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_microsoft_xbox_series_mini_hutoszekreny_e3","timestamp":"2021. június. 14. 16:03","title":"Új Xboxot ad ki a Microsoft, de ezzel nem fog tudni játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint ezeréves történetében először egy különálló lánykórus megalapítását tervezi a németországi Regensburg katolikus székesegyházának világhírű fiúkórusa, a Regensburger Domspatzen.



","shortLead":"Több mint ezeréves történetében először egy különálló lánykórus megalapítását tervezi a németországi Regensburg...","id":"20210616_Lanytagozattal_bovul_a_vilaghiru_fiukorus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4e846a-febe-4fc2-84d2-b05c1bf1e42f","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Lanytagozattal_bovul_a_vilaghiru_fiukorus","timestamp":"2021. június. 16. 09:12","title":"Lánytagozattal bővül a világhírű fiúkórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Mikor válnak feleslegessé a boltok, ha a jövő az e-kereskedelemé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e638e1be-ecbc-4ae7-a790-b660507b116b","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"A hetvenes-nyolcvanas években kultikus viseletté nemesült Alföldi papucsot lehetett szeretni vagy utálni, de tény, hogy hosszú évekig volt jelen megkerülhetetlenül a mindennapjainkban. Minél patinásabb volt, annál jobban nézett ki, és ha nem is mindig találtuk kényelmesnek, aki számított, ezt hordta.","shortLead":"A hetvenes-nyolcvanas években kultikus viseletté nemesült Alföldi papucsot lehetett szeretni vagy utálni, de tény...","id":"20210614_Alfoldi_papucs_retro_tortenelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e638e1be-ecbc-4ae7-a790-b660507b116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ec0c1e-edbc-451a-a688-18c7def079f0","keywords":null,"link":"/360/20210614_Alfoldi_papucs_retro_tortenelem","timestamp":"2021. június. 15. 19:00","title":"Hollandok nélkül nem lett volna a szocializmus ikonikus tárgya az Alföldi papucs ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]