Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párost, egy férfit és egy nőt szombat este fogták el az VI. kerületben. A gyanú szerint februárban megöltek egy embert a kanadai Hamiltonban, a barátnőjét pedig több lövéssel életveszélyesen megsebesítették.","shortLead":"A párost, egy férfit és egy nőt szombat este fogták el az VI. kerületben. A gyanú szerint februárban megöltek...","id":"20210614_budapest_kanada_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d987ae2-7b9d-4844-a1c4-bfe2fd72ba31","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_budapest_kanada_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 14. 05:58","title":"Budapesten bujkált két kanadai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","shortLead":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","id":"20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a996866-65eb-4e98-a425-b96f10278f68","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","timestamp":"2021. június. 14. 15:59","title":"Tűz ütött ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Valószínűleg igen – de egészen pontosan egyelőre nem tudja a tudomány, mi történik, ha az egyik koronavírus-vakcina után másfajtát adnak be másodiknak, netán harmadiknak. ","shortLead":"Valószínűleg igen – de egészen pontosan egyelőre nem tudja a tudomány, mi történik, ha az egyik koronavírus-vakcina...","id":"20210614_Sinopharm_szabade_keverni_az_oltasokat_Pfizer_Moderna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6212c3d7-0db1-4ecf-9c37-f037465f67a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5401da80-4666-4db8-8b95-e3a6f2c407cc","keywords":null,"link":"/360/20210614_Sinopharm_szabade_keverni_az_oltasokat_Pfizer_Moderna","timestamp":"2021. június. 14. 11:00","title":"Nem csak a Sinopharm miatt érdekes: szabad-e keverni az oltásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormánymédiában és kormányközeli politikusok körében napok óta téma, hogy a Clark Ádám téri virágágyást a kommunisták is meghagyták, csak a baloldali városvezetés süllyedhetett olyan mélyre, hogy lebetonozza.","shortLead":"A kormánymédiában és kormányközeli politikusok körében napok óta téma, hogy a Clark Ádám téri virágágyást a kommunisták...","id":"20210613_A_kommunistak_meghagytak_Karacsony_letarolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb2b6c9-7c2d-4bb6-887e-62354a7ff95e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_A_kommunistak_meghagytak_Karacsony_letarolta","timestamp":"2021. június. 13. 13:27","title":"Karácsonyra fogják a lebetonozott virágágyást, pedig már Tarlós sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új sorozat indul a hvg360-on: politikusok, közszereplők nyilatkozatait vesszük górcső alá. Első körben olvasóinkat kérdezzük, másnap pedig jövünk az elemzéssel. A sorozat Orbán Viktorral és a választás elé beígért adóvisszafizetéssel indul. ","shortLead":"Új sorozat indul a hvg360-on: politikusok, közszereplők nyilatkozatait vesszük górcső alá. Első körben olvasóinkat...","id":"20210613_Orban_kamumeter_valasztas_adovisszaterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6c6956-2afb-4475-b6cb-7460530257b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Orban_kamumeter_valasztas_adovisszaterites","timestamp":"2021. június. 13. 10:00","title":"Indul a kamuméter: Orbán csak eljátssza a visszafogottat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","shortLead":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","id":"20210614_szentely_koronavirus_falu_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37734c27-b0a2-4f03-9e96-8f23db69a4d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210614_szentely_koronavirus_falu_india","timestamp":"2021. június. 14. 07:10","title":"Szentélyt emeltek a koronavírus ellen egy indiai faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő egy vasárnapi tévéinterjúban.","shortLead":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán...","id":"20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5773624-5229-4052-823e-fca83ef96278","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","timestamp":"2021. június. 13. 13:59","title":"Putyin profinak nevezte Bidenék több lépését is és várja a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","shortLead":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","id":"20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a15ea-1a0a-4189-ae8c-ce9573e207fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","timestamp":"2021. június. 13. 18:55","title":"Baranyi Krisztina: Még idén ősszel megtarthatják a népszavazást a Fudanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]