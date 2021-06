Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait csak rendhagyó módszerrel lehet felvilágosítani a Covid–19 lényegéről és a lehetséges védekezésről – állítja egy nemzetközi kutatócsapat.","shortLead":"Hiába dübörög a globális tömegtájékoztatási kampány a koronavírusról, a világtól többé-kevésbé elzárt törzsek tagjait...","id":"202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c6a5c2-826f-4b7e-ae8c-70dffb81e8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d10d7d-ea6c-4cd6-a5a2-6f55aabd9941","keywords":null,"link":"/360/202124_koronavirusrol_tavoli_torzseknek_jatszani_is_engedd","timestamp":"2021. június. 21. 12:30","title":"Mit mondanak a bennszülötteknek, akik sötét varázslatnak gondolják a koronavírust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210620_koronavirus_kemenesi_negyedik_hullam_mrns_spermium_nasa_ufo_windows_10_talca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecf158a-ec50-4a27-9264-83186f8dc587","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_koronavirus_kemenesi_negyedik_hullam_mrns_spermium_nasa_ufo_windows_10_talca","timestamp":"2021. június. 20. 12:00","title":"Ez történt: Kemenesi bemondta, kik között tarolhat a negyedik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors visszarendeződés aligha lesz.","shortLead":"A globális újraindulás keresleti sokkot okozott az építőiparban, az alapanyaghiány miatt elszálltak az árak. Gyors...","id":"202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0b7e6c-99d4-4124-8740-595972f6b65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a4b60-430b-46ce-8bef-89662c7e8e41","keywords":null,"link":"/360/202124__epitoipari_dragulas__lakhatasi_tamogatasok__versenyjog__kinalati_alsag","timestamp":"2021. június. 21. 11:00","title":"Ha építkezni akar, inkább várjon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9abcce-a846-40e3-b128-6b0174a6066d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Öt Spar-áruháznál tettek ki erre alkalmas tárolóedényeket, egyelőre három hónapos tesztidőszakra.\r

\r

","shortLead":"Öt Spar-áruháznál tettek ki erre alkalmas tárolóedényeket, egyelőre három hónapos tesztidőszakra.\r

\r

","id":"20210621_hasznalt_sutoolaj_begyujtese_kornyezetvedelem_spar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9abcce-a846-40e3-b128-6b0174a6066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dc788d-167d-4345-b818-498e852ddcd3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210621_hasznalt_sutoolaj_begyujtese_kornyezetvedelem_spar","timestamp":"2021. június. 21. 13:25","title":"Újabb helyeken hagyhatjuk ott a használt sütőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e4f2e-4ec7-42f8-8fe6-a3fbe4c9976a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott hátvédje úgy nyilatkozott a saját eddigi teljesítményéről, hogy \"benne van a pakliban\" egy-két szerencsétlen mozdulat.","shortLead":"A magyar válogatott hátvédje úgy nyilatkozott a saját eddigi teljesítményéről, hogy \"benne van a pakliban\" egy-két...","id":"20210621_willi_orban_sallai_roland_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=888e4f2e-4ec7-42f8-8fe6-a3fbe4c9976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84be82-84dd-4271-ba78-ba8e0635a4e6","keywords":null,"link":"/sport/20210621_willi_orban_sallai_roland_foci_eb","timestamp":"2021. június. 21. 18:47","title":"Willi Orbán: A német a legkomplettebb együttes a csoportunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre közelebb kerülünk a hőségriadóhoz.","shortLead":"A polgármester először csak vízkorlátozást vezetett be, de a város több részén konkrétan vízhiány van, miközben egyre...","id":"20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe32b981-2a9e-4874-a027-4a206c24e0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9295edfd-949f-491a-9e8d-8701fb87a081","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Kanikula_viz_nelkul_Pecelt_probara_teszi_a_vizhiany","timestamp":"2021. június. 20. 15:36","title":"Kánikula víz nélkül: Pécelt próbára teszi a vízhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","shortLead":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","id":"20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ad671e-90d1-4509-9975-64fcf26f2176","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","timestamp":"2021. június. 21. 15:59","title":"Tableten fogják értékelni a vizsgabiztosok a tanulóvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]